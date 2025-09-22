TAGESVORSCHAU: Termine am 22. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: About You, außerordentliche Hauptversammlung mit Abstimmung über Squeeze-Out durch Zalando DEU: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor. TERMINE KONJUNKTUR über Nacht CHN: Notenbank (PBoC) entscheidet über Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn EMO - Messe der Metallbearbeitung

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi