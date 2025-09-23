Werbung ausblenden

APA ots news: 16. FMA-Aufsichtskonferenz: "Stabilität durch Aufsicht - gemeinsam auf Kurs in stürmischen Zeiten".

Neues FMA-Vorstandsduo sieht starken und stabilen Finanzsektor  
als "Teil der Lösung" für wirtschaftlichen Aufschwung 

Wien (APA-ots) - "Stabilität durch Aufsicht - gemeinsam auf Kurs in  
stürmischen 
Zeiten". Unter diesem Generalthema diskutieren heute im Vienna 
Congress & Convention Center Spitzenvertreter:innen der europäischen 
Finanzaufsicht und aus der österreichischen Politik und Wirtschaft 
auf der 16. Aufsichtskonferenz der Österreichischen 
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) die aktuelle Lage auf den 
Finanzmärkten und die gravierenden Veränderungen und großen 
Herausforderungen, die auf die Finanzwirtschaft zukommen. Themen der 
Podiumsdiskussionen sind die Herausforderungen für die 
Geldwäscheprävention und die Durchsetzung von Finanzsanktionen, die 
Europäische Bankenunion als Stabilitätsanker in einer turbulenten 
geopolitischen Situation. In Fachpanels geht es um Risiken auf den 
Immobilienmärkten, die Savings and Investment Union der EU, 
strukturelle Veränderungen auf dem Finanzmarkt durch neue Präferenzen 
von Verbraucher:innen, neue Produkte, Anbieter und Trends, und um das 
neue Abwicklungsregime der EU für Versicherungsunternehmen. Neben dem 
neuen Vorstandsduo der FMA, Mariana Kühnel und Helmut Ettl, geben 
unter anderen Claudia Buch, Vorsitzende der EZB-Bankenaufsicht, Bruna 
Szego, Vorsitzende der neuen EU-Geldwäschebehörde AMLA, und Dominique 
Laboureix, Vorsitzender des europäischen Gremiums für 
Bankenabwicklung, Diskussionsimpulse. Weitere Keynote-Redner sind 
Finanzminister Markus Marterbauer und der neue Gouverneur der 
Oesterreichischen Nationalbank, Martin Kocher. 

FMA-Vorstand sieht starken Finanzsektor als "Teil der Lösung" 

In einer Ära beispielloser geopolitischer Unruhe und am Ende 
einer langwierigen Wirtschaftskrise in Österreich hat sich der 
Finanzsektor als widerstandsfähig erwiesen und kann nun beitragen zu 
einem wirtschaftlichen Aufschwung, so der Vorstand der FMA zum 
Auftakt der Konferenz. "Der Finanzsektor in Österreich ist 
kapitalstark, er ist stabil, und er ist fähig, den Aufschwung zu 
unterstützen und Österreich aus der Wirtschaftsflaute 
herauszubringen", so Vorstand Helmut Ettl. "Der österreichische 
Finanzmarkt ist nicht Teil des Problems, sondern kann Teil der Lösung 
sein." Das sei auch ein Erfolg der Finanzreformen seit der Großen 
Finanzkrise vor über 15 Jahren. 

"Der österreichische Finanzmarkt profitiert von einer starken und 
unabhängigen Aufsicht, die risikoorientiert und effizient arbeitet 
und auf die wichtigen Themen fokussiert", so die neue FMA-Vorständin 
Mariana Kühnel. "Allerdings geht es zusätzlich zur Stabilität auch 
darum, wieder Schwung in die Wirtschaft zu bekommen und Wachstum zu 
ermöglichen." Die FMA werde dazu in ihrem Bereich beitragen, so 
Kühnel: "Wir machen als FMA Aufsicht am Puls der Zeit, wir fördern 
Innovationen am Finanzmarkt und nutzen selbst digitale Prozesse und 
Künstliche Intelligenz, um besser und effizienter zu arbeiten." 

Verfehlt wäre es, nun den Rückwärtsgang einzulegen und die 
Regulierung des Finanzmarktes wieder abzuwickeln, so Ettl. "Die 
globalen Unsicherheiten sind enorm und wachsen weiter. Daher ist 
jetzt nicht die Zeit für Deregulierung. Die Erfolge der 
Finanzreformen seit der Großen Finanzkrise zeigen sich gerade jetzt. 
Sie dürfen nicht in Frage gestellt werden." Allerdings gebe es 
Möglichkeiten, Regeln und Vorschriften zu vereinfachen und Hemmnisse 
zu beseitigen: "Wir durchforsten das Regelwerk - auch auf 
europäischer Ebene - und finden Chancen zur Vereinfachung und 
Entbürokratisierung", so Ettl, der eine Task Force der Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zu diesem Thema leitet. Das liege auch 
im ureigenen Interesse der FMA selbst, so Kühnel: "Einfache, klare 
und risikoorientierte Aufsicht ist die effektivste und effizienteste 
Aufsicht." 

FMA setzt Maßstäbe bei Aufsicht über Finanzinnovationen 

Breiten Raum nahm in dem Eingangsstatement des Vorstands der 
Bereich der Finanzinnovationen ein. "Im Kryptobereich setzt die FMA 
mit Kompetenz und Konsequenz europaweit Maßstäbe", erklärte Kühnel 
zur Umsetzung der EU-Kryptowerte-Richtlinie MiCAR in Österreich. "Wer 
Compliance nicht als Top-Priorität behandelt, ist bei uns an der 
falschen Adresse. Diese harte Linie wird gerade von den Anbietern 
sehr geschätzt. Das ist ein echtes Erfolgsmodell der FMA." 
Bedauerlich sei aber, so Kühnel, dass die Regeln nicht überall mit 
der gleichen Sorgfalt umgesetzt würden, weswegen die FMA mit anderen 
europäischen Marktaufsichtsbehörden eine Initiative für eine 
vereinheitliche Aufsicht gestartet habe. "Wir setzen uns in der EU 
ganz eindeutig für ein Level Playing Field und mehr Stringenz in 
diesem Bereich ein." 

Freilich ist eine strenge Aufsicht bei Finanzinnovationen nur ein 
Puzzlestein, ergänzte Kühnel. Produkte sind oft spekulativ, volatil 
oder riskant, und die neuen Marktsegmente sind anfälliger für 
Betrugsversuche, wie sich in der Verbraucherkommunikation der FMA 
immer wieder zeigt. "Viele neue, bei jungen Anleger:innen beliebte 
Produkte erfordern ein höheres Maß an Eigenverantwortung." Die FMA 
baut deswegen das Medienangebot im Bereich Finanzbildung und 
Verbraucherinformation deutlich aus - zum Beispiel in Schulen, auf 
Social Media, und mit niederschwelligen 1-minütigen Erklärvideos. 
Klar ist jedenfalls, dass die jungen Kund:innen zu neuen Produkten 
und Anbietern tendieren, so Kühnel: "Vier von fünf Kund:innen unter 
24 Jahren handeln bei Neobrokern und Investmentplattformen, das 
zeigen unsere Analysen", so Kühnel. "Das ist ein Trend, der 
disruptives Potenzial hat - die etablierten Marktteilnehmer:innen 
sollten das sehr ernst nehmen." 

Konferenz-Umfrage: Geopolitische Risiken das dominante Thema 

Die traditionelle Umfrage unter den rund 700 
Konferenzteilnehmer:innen zu den größten Risiken und 
Herausforderungen auf den Finanzmärkten schrieb die Trends aus dem 
Vorjahr fort. Die geopolitischen Risiken sind mit noch größerem 
Abstand die Hauptsorge - 57% der Teilnehmer:innen gaben sie als 
größtes Risiko an (schon im Jahr 2024 lagen sie mit 49% an der Spitze 
). Ebenfalls zugelegt haben die Sorgen wegen einer neuen Euro- 
Staatsschuldenkrise, die 18% als wichtigstes Problem angaben ( 
verglichen mit 12% vergangenes Jahr). Sie lagen damit knapp vor den 
operationellen Risiken (IT- und Cyberrisiko, Rechtsrisiko, Conduct- 
Risiko), die von 17% (2024: 21%) genannt wurden. Immobilienrisiken 
sehen nur noch 6% der Befragten als ihre Hauptsorge. Zu dieser 
Einschätzung passt, dass die FMA nach starken Zuwächsen bei den 
notleidenden Krediten im Gewerbeimmobilienbereich zuletzt 
Stabilisierungstendenzen beobachtet. 

Risiken bei Gewerbeimmobilien bleiben präsent 

"Wir arbeiten weiter sehr fokussiert die Folgen der Preis- und 
Kredit-Überhitzung auf, die sich im Immobiliensegment in der 
Niedrigzinsphase bis 2022 entwickelt hatte und zu einer sehr ernsten 
Belastung zu werden drohte", so Helmut Ettl. Die FMA habe hier 
entschlossen gehandelt und beobachte die Entwicklung weiter sehr 
genau. "Mit dem Systemrisikopuffer sorgen wir dafür, dass ausreichend 
Kapital im System bleibt. Bei den betroffenen Einzelbanken drängen 
wir auf den konsequenten Abbau fauler Kredite und prüfen, ob das 
Risikomanagement besonders betroffener Institute adäquat aufgestellt 
ist", so Ettl. Der Zufluss neuer Problemkredite habe sich inzwischen 
eingebremst, doch die Refinanzierung auslaufender Kredite bleibe in 
den nächsten Jahren noch eine Herausforderung. 

