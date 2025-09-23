Werbung ausblenden

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1793 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1793 (Montag: 1,1781) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8479 (0,8488) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87290 (0,87290) britische Pfund, 174,30 (174,17) japanische Yen und 0,9344 (0,9348) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Euro legt zum US-Dollar etwas zugestern, 10:33 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden