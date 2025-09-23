Die thailändische Tourismusbehörde (TAT)s Kampagne „Thai’d Up This Summer' entfacht weltweite Reiselust mit jugendlicher Energie und kultureller Tiefe



23.09.2025



BANGKOK, THAILAND - Media OutReach Newswire - 23. September 2025 - Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat ihre Kampagne „Thai'd Up This Summer" mit großem Erfolg abgeschlossen. Acht internationale Gewinner erlebten eine 10-tägige Reise durch Thailand, die zu einer lebendigen Präsentation der kulturellen Vielfalt, natürlichen Schönheit und kreativen Seele des Landes wurde. Perfekt abgestimmt auf die Sommerferien in Europa, lud die Kampagne junge Reisende und Familien ein, Thailands Wärme, Kreativität und verborgene Schätze durch die Perspektive nachhaltigen und verantwortungsvollen Tourismus zu entdecken.





Von den goldglänzenden Königstempeln Bangkoks und aufregenden Tuk-Tuk-Fahrten durch lebendige Straßen bis hin zu traditionellen Thai-Massagekursen unter antiken Wandmalereien im Wat Pho – die Reise glich einem Kinofilm. In Chiang Mai tauchten die Teilnehmer in die Lanna-Kultur ein: mit nordthailändischer Küche, Dschungelachterbahnen und Muay-Thai-Training im Buakaw Village. Koh Samui bot Meeresparks, Kokosöl-Workshops und ruhige Inselerlebnisse mit türkisfarbenem Wasser. Nakhon Si Thammarat offenbarte die Seele Südthailands mit Schokoladenherstellung, Schattenspielkunst und friedlichen Homestays in Obstgärten.Der letzte Abschnitt in Bangkok verband das Kulturerbe entlang der Kanäle mit moderner Mixologie in Rooftop-Bars mit Skyline-Blick. Jeder Moment wurde sorgfältig kuratiert, um emotionale Bindung, kulturelles Verständnis und unvergessliche Erinnerungen zu fördern.Die Kampagne stärkte nicht nur Thailands Position als multigenerationelles Reiseziel, sondern weckte auch neue Reiseambitionen bei Europas jungen Entdeckern. Durch strategisches Storytelling und authentische Beteiligung wurde „Thai'd Up This Summer" zum Vorbild für inklusiven, erlebnisorientierten und zukunftsgerichteten Tourismus.Ergänzend dazu bot TATs Initiative „Amazing Grand Privileges" exklusive Vorteile für internationale Familien, die Thailand zwischen August und September 2025 besuchten – ein weiterer Beweis für Thailands Engagement für Gastfreundschaft und Innovation.Thailand ist längst mehr als ein Reiseziel – es ist ein Gefühl, eine Geschichte, ein gemeinsames Erlebnis. Für europäische Reisende ist es eine Einladung, das Außergewöhnliche zu entdecken.Hashtag: #TAT

