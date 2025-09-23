Werbung ausblenden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street dürfte auch der Dax am Dienstag etwas stabiler ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 23.585 Punkte. Die kleine Kurslücke, die er zu Wochenbeginn nach unten aufgerissen hatte, kann er damit aber bisher nicht ganz schließen. Bei den US-Techwerten läuft eine KI-Rally, zuletzt befeuert von der Ankündigung dreistelliger Milliardeninvestitionen von Nvidia . Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe.

USA: - WEITERE REKORDE - Die US-Börsen haben am Montag nach einem verhaltenen Start ihre Rekordjagd fortgesetzt. Auch dank deutlicher Kursgewinne der Schwergewichte Nvidia und Apple schloss der Leitindex Dow Jones Industrial 0,14 Prozent fester mit 46.381,54 Punkten. Er schaffte es zu Wochenbeginn als letzter der wichtigen Indizes auf eine neue Bestmarke. Die Aktienkurse lägen zwar auf einem erhöhten Niveau, doch die Tech-Rally zeige keine Ermüdungserscheinungen, kommentierte Tony Pasquariello von der US-Investmentbank Goldman Sachs.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Dienstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. In Japan ruhte der Handel zudem feiertagsbedingt. In China büßte der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen 1,2 Prozent ein und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um rund ein Prozent nach. Die Stadt ist mit dem schwersten Taifun seit 2018 konfrontiert. Etwas freundlicher war die Stimmung in Australien. Dort kletterte der S&P/ASX 200 um 0,4 Prozent nach oben.

DAX              		23.527,05		-0,48%		
XDAX            		23.571,56		-0,34%		
EuroSTOXX 50		  5.442,05		-0,30%		
Stoxx50        		  4.595,59		-0,03%		
														
DJIA             		46.381,54		0,14%		
S&P 500        		  6.693,75		0,44%		
NASDAQ 100  		24.761,07		0,55%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future                128,27               0,05%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1798		-0,05%	
USD/Yen             	147,80		 0,06%		
Euro/Yen       		174,37		 0,01%

BITCOIN:

Bitcoin		        112.575		-0,15%				
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                      66,21             -0,36 USD
WTI                        61,96             -0,32 USD

/jha/

