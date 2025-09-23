EQS-CMS: Energiekontor AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Energiekontor AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
23.09.2025 / 08:30 CET/CEST
11. Zwischenmeldung
Die Energiekontor AG hat im Zeitraum vom 15. September 2025 bis zum 19. September 2025 insgesamt 1.100 Aktien im Rahmen des am 3. Juli 2025 bekannt gemachten und am 7. Juli 2025 begonnenen Aktienrückkaufprogramms erworben.
Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betrugen für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag:
|Datum
|Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück)
|Gewichteter Durchschnittskurs (Euro)
|Aggregiertes Volumen (Euro)
|15.09.2025
|180
|42,9792
|7.736,25
|16.09.2025
|322
|42,6970
|13.748,45
|17.09.2025
|250
|42,8350
|10.708,75
|18.09.2025
|110
|43,8250
|4.820,75
|19.09.2025
|238
|44,3887
|10.564,50
Die Gesamtzahl zurückerworbener Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. Juli 2025 beträgt 11.800.
Der Erwerb der Aktien der Energiekontor AG erfolgte durch ein von der Energiekontor AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).
Weitere Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter www.energiekontor.de/investor-relations/aktienrueckkauf abrufbar.
Bremen, 23. September 2025
Energiekontor AG
Der Vorstand
