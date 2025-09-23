Werbung ausblenden

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.09.2025 / 12:23 CET/CEST
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 2 – Zwischenmeldung Nr. 16

Im Zeitraum vom 15. September bis zum 19. September 2025 wurden insgesamt 817.995 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 30. Mai 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

DatumHandelsplatz Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes Volumen (€)
15.09.2025XETR161.90336,02935.833.256,48
16.09.2025XETR158.59135,97985.706.067,09
17.09.2025XETR164.86535,85405.911.070,30
18.09.2025XETR166.44235,46945.903.603,05
19.09.2025XETR166.19435,37395.878.932,03

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 02. Juni 2025 bis einschließlich 19. September 2025 erworben wurden, beträgt 5.536.230 Stück.


RWE Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Deutschland
Internet:www.rwe.com
