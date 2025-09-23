Werbung ausblenden

EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Tobias Meyer, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.09.2025 / 15:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Tobias
Nachname(n):Meyer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Post AG

b) LEI

8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005552004

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
37,47 EUR12.589,92 EUR
37,50 EUR43.800,00 EUR
37,49 EUR66.207,34 EUR
37,48 EUR64.840,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
37,4875 EUR187.437,6600 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

23.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100832 23.09.2025 CET/CEST

Deutsche Post

