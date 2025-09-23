EQS-News: PlasCred Circular Innovations Inc. gibt seine Aufnahme in die Business Coalition for a Global Plastics Treaty bekannt

EQS-News: PlasCred Circular Innovations Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Dienstag, 23. September 2025) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) (das "Unternehmen" oder "PlasCred"), ein in Alberta, Kanada, ansässiges Cleantech-Unternehmen mit Fokus auf fortschrittlichem Kunststoffrecycling, freut sich, seine Aufnahme in die Business Coalition for a Global Plastics Treaty bekannt zu geben. Die Vereinigung wurde vom WWF und der Ellen MacArthur Foundation gegründet.

Mitglieder sind über 300 Unternehmen, Investoren und NGOs, die ein globales Abkommen gegen Plastikverschmutzung über den gesamten Lebenszyklus hinweg anstreben. Zu den Mitgliedern zählen multinationale Marktführer wie Coca-Cola, Nestlé, Unilever, Walmart, IKEA, PepsiCo und L'Oréal sowie Innovatoren aus der gesamten Kunststoff-Wertschöpfungskette.

"Durch seinen Beitritt zu dieser Vereinigung stellt sich PlasCred an die Seite einiger der weltweit einflussreichsten Unternehmen, die ein harmonisiertes globales Vorgehen gegen Plastikverschmutzung anstreben", sagte Troy Lupul, President und CEO von PlasCred. "Wir freuen uns darauf, technische Erkenntnisse beizutragen und uns an politischen Gesprächen zu beteiligen, die skalierbare, kreiswirtschaftliche Lösungen fördern."

Durch den Beitritt bekräftigt PlasCred sein Engagement für eine harmonisierte globale Regulierung von Kunststoffen und für die Förderung kreiswirtschaftlicher Lösungen, die dafür sorgen, dass Kunststoffe im Wirtschaftskreislauf verbleiben und nicht in die Umwelt gelangen. Durch Umwandlung schwer recycelbarer Kunststoffe in einen zirkulären Ausgangsstoff für neue Kunststoffe unterstützt PlasCred die Vision der Vereinigung für einen systemischen, politischen Richtungswechsel hin zu einer wirtschaftlich tragfähigen zirkulären Wirtschaftsinfrastruktur weltweit.

In der Vereinigung wird sich PlasCred in den politischen Dialog einbringen, der auf eine erweiterte Herstellerverantwortung, Rückverfolgbarkeit und Investitionen in eine zirkuläre Infrastruktur der Industrie abzielt. Gemeinsam mit Partnern in der Kunststoff-Wertschöpfungskette will das Unternehmen ein Abkommen mitgestalten, das Innovationen ermöglicht, messbare Ergebnisse beim Umweltschutz liefert und Kunststoffe im Wirtschaftskreislauf hält, damit sie nicht in die Umwelt gelangen.

Über die Business Coalition for a Global Plastics Treaty

Die von der Ellen MacArthur Foundation und dem WWF im September 2022 begründete Business Coalition for a Global Plastics Treaty vertritt über 300 Unternehmen aus der gesamten Kunststoff-Wertschöpfungskette, Finanzinstitute und NGO-Partner. Gemeinsam fordern wir ein weitreichendes UN-Abkommen, um Kunststoffe in eine Kreislaufwirtschaft zu überführen und zu verhindern, dass sie auf Deponien landen oder die Umwelt verschmutzen.

Weitere Informationen zur Business Coalition finden Sie unter www.businessforplasticstreaty.org

Über PlasCred Circular Innovations Inc.

PlasCred ist Vorreiter bei der Neuausrichtung der Zukunft von Kunststoffen. Das Unternehmen verleiht Kunststoffabfällen durch Umwandlung ein wertvolles zweites Leben. Mit der Vision einer klimafreundlichen Zukunft hat sich PlasCred zum Ziel gesetzt, einer der größten modernen Recycler von Kunststoffabfällen in Nordamerika und weltweit zu werden. PlasCred entwickelt eine zum Patent angemeldete Technologie, die den Umgang mit Kunststoffverschmutzung und das fortschrittliche Recycling revolutionieren wird.

PlasCred unterhält außerdem strategische Partnerschaften mit CN Rail, Palantir Technologies Inc., der Regierung von Alberta, Fibreco Export Inc. und einem globalen Rohstoffunternehmen. Dank dieser Kooperationen verfügt PlasCred über erstklassige Logistik, KI-gesteuerte Betriebsintelligenz und stabile langfristige Einnahmen. Zugleich ermöglichen sie messbare Umweltauswirkungen durch groß angelegte Abfallumleitung sowie CO₂e-Reduzierung und verschaffen PlasCred eine Führungsrolle im Bereich Kreislaufwirtschaft.

Weitere Informationen über PlasCred finden Sie auf unserer Website unter www.PlasCred.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Troy Lupul - President & CEO

Kontaktdaten

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PlasCred Circular Innovations Inc.Investor Relations

E-Mail: IR@PlasCred.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem: der Zeitplan, der Umfang und die Kosten für den Bau der Anlage Neos, die prognostizierte Betriebsleistung, der Umsatz, das EBITDA, der interne Zinsfuß und die Amortisationsdauer, die erwarteten Treibhausgasreduzierungen, die Verfügbarkeit, Bedingungen und der Zeitrahmen von Finanzmitteln, die Beschaffung, Qualität und Preise von Rohstoffen; behördliche Genehmigungen; die Abnahmeleistung; sowie die umfassenderen Pläne des Unternehmens für die Kommerzialisierung, Replikation und Expansion; einschließlich der geplanten Anlage Maximus und anderer künftiger Standorte in Nordamerika. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Annahmen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Diese unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Bau-, Inbetriebnahme- und Anlauf-Risiken; Kostenüberschreitungen; Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Lieferkette; die Fähigkeit, die Nennkapazität im großen Maßstab zu erreichen und aufrechtzuerhalten; Änderungen in der Verfügbarkeit, Zusammensetzung oder Preisgestaltung von Rohstoffen; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Nichterfüllung von Abnahme-, Finanzierungs- oder strategischen Vereinbarungen durch Vertragspartner; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder EPR-Anforderungen; die Unfähigkeit, Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; nachteilige Änderungen der Marktnachfrage nach fortschrittlichen Recyclingprodukten; Änderungen der ESG-Berichtsstandards; Probleme bei Technologieleistung oder -zuverlässigkeit; sowie allgemeine wirtschaftliche, politische und Kapitalmarktbedingungen. Diese und andere Faktoren, die sich auf zukünftige Ergebnisse auswirken könnten, werden in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert, wie in seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen und Leser:innen sollten sich nicht übermäßig darauf verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um neuen Ereignissen oder Umständen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern nicht gemäß geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

