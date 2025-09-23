Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur neuen Bahn-Chefin

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur neuen Bahn-Chefin:

"Von allen Namen, die kursierten, ist Palla mit hoher Wahrscheinlichkeit die beste Lösung. In scharfem Kontrast dazu steht die völlig überraschende Ablösung von DB InfraGo-Chef Philipp Nagl durch Dirk Rompf. (.) Nagl zeichnet sich durch ein Ausmaß an Identifikation mit der Eisenbahn aus, das früher wohl als normal gegolten hätte, in einer Top-Position bei der DB aber heute eine Ausnahmeerscheinung ist. Wenn einer für den Fokus auf die Eisenbahn in Deutschland steht, dann er. (.) Es ist deshalb ein völlig absurder Vorgang, dass Nagl nun von Dirk Rompf abgelöst werden soll, der vielen noch von seiner früheren Tätigkeit im Vorstand von DB Netz in unguter Erinnerung ist."