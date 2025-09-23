Werbung ausblenden

Schwedens Notenbank senkt Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr

dpa-AFX · Uhr
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die schwedische Notenbank hat zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent reduziert, teilte die Zentralbank am Dienstag in Stockholm mit. Eine Mehrheit der Volkswirte hatte mit einem unveränderten Leitzins gerechnet. Der Leitzins ist damit so niedrig wie seit etwa drei Jahren nicht mehr.

Die Notenbank signalisierte aber ein Ende der Zinssenkungen. "Wenn sich die Aussichten für Inflation und Konjunktur bestätigen, wird der Leitzins voraussichtlich noch einige Zeit auf diesem Niveau bleiben", erklärte die Reichsbank.

Die Entscheidung unterstreicht den Fokus der Zentralbank auf die Bekämpfung des schwächeren Wachstums statt auf die Abwehr des jüngsten Anstiegs der Inflation. Die Verbraucherpreise stiegen im Sommer über das Ziel von zwei Prozent der Reichsbank. Die jüngsten Daten würden aber darauf hindeuten, dass der Anstieg wahrscheinlich vorübergehend sei./jsl/jkr/jha/

