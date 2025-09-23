Sind das die erhofften Signale für einen Kursanstieg? Neue Bewertungschancen für die Future-Fuels-Aktie



Future Fuels Inc. (ISIN: CA36118K1084 | WKN: A40TUW), “Future Fuels” oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen erhalten hat, um die Explorationsaktivitäten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt “Hornby Basin”, das sich rund 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk (Nunavut) befindet, aufzunehmen.

Der wichtigste Vermögenswert von Future Fuels Inc. ist das Projekt “Hornby”, das das gesamte 3.407 km² große Hornby-Becken im Nordwesten von Nunavut umfasst, ein geologisch vielversprechendes Gebiet mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen, darunter auch das historische System Mountain Lake. Darüber hinaus besitzt Future Fuels das Konzessionsgebiet “Covette” in der Region James Bay in Quebec, das 65 Mineral-Claims auf 3.370 Hektar umfasst.



Die für 2025 genehmigte Feldsaison erstreckt sich von September bis in den Spätherbst und konzentriert sich zunächst auf eine umfassende geophysikalische Gravitationsbodenuntersuchung im Gebiet des Uransystems “Mountain Lake”. Diese hochauflösende Untersuchung, die in Kooperation mit den Spezialfirmen “Dahrouge Geological Consulting” und “EarthEx Geophysical Solutions” durchgeführt wird, umfasst rund 540 Gravitationsmessstationen auf einer Fläche von etwa 12 Quadratkilometern. Die Messstationen werden dabei in einem engmaschigen Raster von 200 Meter voneinander entfernten Linien mit jeweils 100 Meter Stationsabstand positioniert.

Das gesamte Programm wird logistisch von Kugluktuk aus mit Hubschrauberunterstützung koordiniert. Ergänzend zur Gravitationsuntersuchung sind weitere Prospektionsarbeiten geplant, die geologische Kartierungen, gezielte Gesteins-, Boden- und Geschiebemergelprobenahmen sowie eine luftgestützte geophysikalische Untersuchung umfassen können.

Ziel der hochauflösenden Gravitätsmessungen ist die Identifizierung von Alterationssystemen und strukturellen Merkmalen, die sowohl für diskordanzgebundene Uranmineralisierung als auch für in Sedimenten beherbergte Kupfermineralisierung vielversprechende Indikatoren darstellen.

Die “Nunavut Planning Commission” (“NPC”) hat bestätigt, dass das vom Unternehmen vorgeschlagene Arbeitsprogramm von der Prüfung durch das Nunavut “Impact Review Board” (“NIRB”) ausgenommen ist, da es unter eine in Anhang “12-1 des Nunavut Agreement” aufgeführte Kategorie von Arbeiten fällt und keine kumulativen Umweltbedenken aufwirft. Die Aufsichtsbehörden, darunter “Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada” (“CIRNAC”), die “Kitikmeot Inuit Association” (“KIA”) und das “Nunavut Water Board”, wurden entsprechend informiert. Abbildung 1: Karte mit den geplanten Gravitationsmessstationen.

Rob Leckie, President und CEO, zeigte sich betont optimistisch:



“Der Erhalt der Explorationsgenehmigungen ist ein wichtiger Meilenstein für Future Fuels, da wir jetzt mit den Feldarbeiten auf dem Projekt Hornby beginnen können. Nachdem die Genehmigungen nun vorliegen, freuen wir uns auf den unmittelbaren Beginn unseres Phase-1-Programms.”

Umwelt- und Gemeindeengagement

Future Fuels hat einen umfassenden Umwelt- und Wildtiermanagementplan mit strengen Maßnahmen zur Minimierung von Auswirkungen auf die Karibus, Moschusochsen und Zugvögel umgesetzt, darunter saisonale zeitliche Beschränkungen, Flughöhenprotokolle und Pufferzonen rund um empfindliche Lebensräume. Die Zusammenarbeit mit der “Kitikmeot Inuit Association”, der “Hunters and Trappers Organization” und der Gemeinde Kugluktuk wird fortgesetzt, und das Unternehmen setzt sich weiterhin für einen offenen Dialog und die Beteiligung der lokalen Bevölkerung an seinen Explorationsprogrammen ein.

Ausblick - das sind die nächsten Steps:

Aufbauend auf den Ergebnissen der Feldsaison 2025 plant Future Fuels, im Jahr 2026 seine erste Bohrkampagne im Projekt “Hornby Basin” durchzuführen. Das geplante Programm sieht Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 10.000 Metern, die Errichtung eines saisonalen Camps und die gesamte logistische Unterstützung vor. Die Anträge für die Bohrgenehmigungen werden voraussichtlich im Herbst 2025 eingereicht. Im letzten Unternehmens-Update hatte das Unternehmen bereits einen aussichtsreichen Ausblick auf die kommenden Monate gegeben:

Im Rahmen der Feldsaison 2025 plant das Unternehmen geophysikalische Bodenuntersuchungen, geologische Kartierungen sowie geochemische Probenahmen. Ergänzend sind geophysikalische Flugvermessungen vorgesehen. Die Arbeiten konzentrieren sich zunächst auf staatliche Flächen („Crown Land“); Maßnahmen auf Gebieten der Inuit („Inuit Owned Lands“) sind aktuell nicht vorgesehen. Die entsprechenden Genehmigungsanträge wurden bei den zuständigen Aufsichtsbehörden eingereicht.

Zentraler Bestandteil des Explorationsprogramms 2025 ist eine hochauflösende Gravitationsbodenuntersuchung auf einem rund zwölf Quadratkilometer großen Areal. Die Erhebung erfolgt durch zwei mobile Feldteams mit Hubschrauberunterstützung und basiert auf einem engmaschigen Raster mit Messstationen im 50-Meter-Abstand, ausgelegt auf Linien im Abstand von 200 Metern. Ziel ist es, strukturelle Merkmale und Alterationszonen zu identifizieren, die potenziell mit Uran- oder Kupfermineralisierungen in Zusammenhang stehen.

Parallel dazu sollen geologische Kartierungen und gezielte Probenahmen von Gestein, Boden und Geschiebemergel durchgeführt werden. Diese ergänzenden Arbeiten sollen helfen, priorisierte Zielzonen zu definieren und sowohl hyperspektrale Anomalien als auch mittels Künstlicher Intelligenz generierte Explorationsziele zu überprüfen. Insgesamt zielt das Programm auf die systematische Weiterentwicklung von Frühphasen-Zielen innerhalb eines Explorationskorridors, der das Potenzial für intrusionsbedingte, diskordanzgebundene und sedimentgebundene Uranvorkommen sowie in Sedimenten lagernde Kupfersysteme aufweist – Lagerstätten, die entscheidende Elemente für die globale Energiewende enthalten.

Bereits jetzt wird parallel zur Feldarbeit 2025 an der logistischen und operativen Planung für ein erstes Diamantbohrprogramm im Jahr 2026 gearbeitet.

Dieses würde die erste unterirdische Untersuchung des Projekts durch das Unternehmen darstellen und den nächsten Entwicklungsschritt auf dem Weg zu einer potenziellen Erschließung markieren. Vorgesehen ist ein Bohrvolumen von bis zu 10.000 Metern auf priorisierten Zielstrukturen. Flankiert werden soll die Kampagne durch ein saisonales Feldcamp sowie die gesamte unterstützende Infrastruktur, einschließlich Hubschrauberstationierung, Wasserversorgung und Abfallentsorgung.

Das Hornby-Projekt gewinnt vor dem Hintergrund eines sich rasant wandelnden Marktumfelds zunehmend an Bedeutung.

Der globale Uranmarkt befindet sich in einer strukturellen Transformation: Auf Jahre der Unterinvestition folgt nun eine Phase, in der das Angebot hinter der exponentiell steigenden Nachfrage zurückbleibt. Diese fundamentale Marktasymmetrie gilt als Ausgangspunkt für nachhaltige Preissteigerungen – ein klassisches Umfeld für substanzielle Rohstoffrenditen.

Treiber dieser Entwicklung ist nicht zuletzt die digitale Transformation.

Der globale Ausbau von Hyperscale-Rechenzentren zur Abdeckung wachsender KI-Anwendungen erzeugt eine enorme Nachfrage nach CO₂-freier, grundlastfähiger Energie. Eine Anforderung, die ausschließlich die Kernenergie zuverlässig erfüllen kann. Technologiekonzerne wie Microsoft, Google, Amazon und Meta haben diese Entwicklung längst antizipiert und setzen strategisch auf nukleare Versorgungssicherheit: von langfristigen Abnahmeverträgen über Investitionen in modulare Reaktortechnologien bis hin zu exklusiven Partnerschaften mit Kraftwerksbetreibern.



Kernenergie etabliert sich so zunehmend als kritische Infrastruktur der digitalen Zukunft.

Diese tektonischen Marktverschiebungen werden flankiert durch geopolitische Entwicklungen und regulatorische Impulse. Die EU-Taxonomie hat die Klassifizierung der Kernenergie als nachhaltige Technologie besiegelt, während gleichzeitig ein wachsender Trend zum „Supply-Chain-Reshoring“ den Bedarf an Uran aus politisch stabilen Regionen verstärkt.

In diesem Spannungsfeld aus technologischer Disruption, geopolitischer Neuordnung und wachsendem Rohstoffbedarf rücken Explorationsunternehmen mit hochwertigen Projekten in sicheren Jurisdiktionen in den Fokus. Future Fuels Inc. positioniert sich mit dem “Hornby-Projekt” als einer der spannendsten Frühphasen-Player im Sektor. Die Region beherbergt über 40 wenig erforschte Uranvorkommen, darunter auch die historische Mountain-Lake-Lagerstätte – ein geologisches Erbe mit aussichtsreichem Potenzial.

Dieser Sektor dürfte vor einer umfassenden Neubewertung stehen.

Wenn immer mehr Anleger und Investoren Gefallen an diesem Unternehmen gefunden haben - davon sollte man nach dem positiven News-Flow der letzten Wochen ausgehen - werden sie zunehmend bullish und kaufen entweder zum ersten Mal oder bauen ihre vorhandenen Positionen aus. Wer jetzt in die Future Fuels Inc. (ISIN: CA36118K1084 | WKN: A40TUW) einsteigt, dürfte bald schon hervorragende Gewinnaussichten haben: Das Kursniveau ist noch vergleichsweise niedrig und in den nächsten Jahren dürfte hier ein riesiges Upside-Potential vorhanden sein.

