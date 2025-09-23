TAGESVORSCHAU: Termine am 23. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 ESP: Iberdrola, Kapitalmarkttag 12:00 DEU/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 1300 Pressegespräch TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 8/25 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 9/25 15:00 EUR: Geschäftsklima 9/25 13:00 USA: Hypothekenanträge 16:00 USA: Neubauverkäufe 8/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess 16:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung zu Deutschlands Investitionsstrategie und der Zukunft der EU mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) DEU: Beginn Messe Interboot 2025 (bis 28.09.) DEU: Auftakt Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 26.09.) LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten

