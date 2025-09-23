Werbung ausblenden

Trump beschwert sich über 'schlechte Rolltreppe' bei den UN

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich vor den Vereinten Nationen über eine defekte Rolltreppe im UN-Hauptquartier in New York beschwert. Die Rolltreppe habe plötzlich angehalten, als er und seine Ehefrau Melania sie benutzt hätten, sagte Trump während seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. "Wenn die First Lady nicht so gut in Form wäre, wäre sie gefallen, aber sie ist gut in Form. Wir sind beide gut in Form."

Zuvor hatte sich Trump bereits darüber beschwert, dass sein Teleprompter nicht funktionierte. "Das sind die zwei Sachen, die ich von den Vereinten Nationen bekommen habe: Eine schlechte Rolltreppe und einen schlechten Teleprompter. Vielen Dank."

Die Rede Trumps am ersten Tag der UN-Generaldebatte in New York markiert seine Rückkehr auf die größte diplomatische Bühne der Welt. Zuletzt sprach er vor der Vollversammlung 2019 in seiner ersten Amtszeit./cah/scb/DP/men

