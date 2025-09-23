Umfrage: Euro-Wirtschaft setzt Wachstum im September fort

Berlin (Reuters) - Die Wirtschaft in der Euro-Zone hat einer Umfrage zufolge auch im September etwas zugelegt.

Der Einkaufsmanagerindex - für Industrie und Dienstleister zusammen - stieg leicht um 0,2 auf 51,2 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Dienstag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten eine Aufwärtsbewegung auf 51,1 Punkte erwartet. Das von Investoren stark beachtete Barometer liegt damit den neunten Monat in Folge über der Marke von 50 Punkten, ab der es Wachstum signalisiert.

"Die Euro-Zone bleibt auf Wachstumskurs", sagte der Chefvolkswirt des Umfragesponsors Hamburg Commercial Bank (HCOB), Cyrus de la Rubia. Im Verarbeitenden Gewerbe sei die Produktion den siebten Monat in Folge ausgeweitet worden und die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor wachse seit Februar 2024 fast ununterbrochen. "Von einer großen Dynamik ist man allerdings weit entfernt."

