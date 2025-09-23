Werbung ausblenden

US-Anleihen: Kaum verändert

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,01 Prozent auf 112,70 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 4,14 Prozent.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen kaum. Es wurden nur wenige Daten veröffentlicht. Die von S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindizes schwächten sich ab. Der Rückgang war etwas stärker als erwartet. In den USA wird allerdings der Einkaufsmanagerindex ISM stärker beachtet.

Die Anleger schauen auf US-Notenbankchef Jerome Powell, der sich am Abend zum wirtschaftlichen Ausblick äußern wird. Unterdessen hat sich der neue Fed-Notenbanker Stephen Miran für kräftige Zinssenkungen ausgesprochen. Damit stellt er sich hinter die Forderungen von US-Präsident Donald Trump.

"Wenn die kurzfristigen Zinsen etwa zwei Prozentpunkte zu hoch bleiben, drohen unnötige Entlassungen und höhere Arbeitslosigkeit", sagte Miran. Die US-Notenbank hatte in der vergangenen Woche den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Miran hatte sich als einziges Mitglied im geldpolitischen Ausschuss schon da für eine Zinssenkung um 0,50 Punkte ausgesprochen./jsl/men

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 23.09.2025
Deutscher Aktienmarkt profitiert von US-Rekordenheute, 08:01 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 22.09.2025
Deutscher Leitindex vor Handelsstart kaum verändertgestern, 08:02 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 18.09.2025
Nach-Fed-Entscheid: Deutscher Aktienmarkt dürfte im Plus starten18. Sept. · onvista
Nach-Fed-Entscheid: Deutscher Aktienmarkt dürfte im Plus starten
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden