AKTIE IM FOKUS: Amadeus Fire gefragt - Erholung vom Tief seit 2014 nach Zukauf

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kauf der E-Learning-Plattform Masterplan kommt am Mittwoch bei den Anlegern von Amadeus Fire gut an. Die Titel des Personaldienstleisters starteten einen Erholungsversuch. Sie legten um 3,5 Prozent zu und gehörten zu den besten Werten im SDax . Am Vortag war der Kurs mit 50,20 Euro noch auf das niedrigste Niveau seit 2014 gerutscht. Trotz der Erholung stehen sie im laufenden Jahr noch mit mehr als 30 Prozent im Minus.

Mit dem Zukauf will das Unternehmen seine Position im dynamisch wachsenden Markt für digitale Weiterbildung stärken, der durch die Künstliche Intelligenz (KI) vor einem Paradigmenwechsel stehe. Analyst Marc-René Tonn von Warburg Research verbindet mit dem Deal zusätzliche Wachstumsperspektiven. Die Übernahme ergänze die bestehenden Schulungsangebote und biete erhebliches Synergiepotenzial, etwa durch die gemeinsame Nutzung der Vertriebsnetze. Insbesondere denkt der Experte dabei an den Geschäftskundenbereich und die Steuer-Fachschule Dr. Endriss./tih/jha/

