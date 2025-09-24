Wall Street stabilisiert sich nach Powell-Dämpfer - Rekorde in Sicht

Die US-Börsen dürften am Mittwoch wieder leicht zulegen und sich ihren jüngsten Rekordständen nähern. Eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt wurde der Dow Jones Industrial vom Broker IG 0,17 Prozent höher auf 46.372 Punkte taxiert. Am Vortag hatten die Anleger nach einer weiteren Bestmarke letztlich Gewinne mitgenommen, vor allem wegen zurückhaltender Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Der Nasdaq 100 geriet etwas deutlicher unter Druck, wird nun aber mit 24.631 Zählern 0,21 Prozent im Plus gesehen.

Powell betonte tags zuvor bei einem Konjunkturausblick, dass es im Spannungsfeld zwischen Inflationsrisiken und dem sich abschwächenden Arbeitsmarkt keinen risikolosen Pfad für die Geldpolitik gebe. Außerdem wies er auf eine "recht hohe Bewertung" der Aktienkurse hin. Das ließ die Investoren aufhorchen und etwas den Fuß vom Gaspedal nehmen, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Die darauffolgenden Gewinnmitnahmen könnten auch dem Umstand geschuldet sein, dass in der kommenden Woche wieder einmal ein Shutdown in den USA drohe, ergänzte Molnar. Obwohl die Stimmung an der Wall Street also nicht mehr ganz so euphorisch sei, könne die Kursrally aber weitergehen - unter anderem mit Blick auf den sogenannten Fear-and-Greed-Index des Nachrichtensenders CNN, der immer noch leicht im gierigen Bereich liege.

Amazon vorbörslich im Plus, Adobe mit Verlust

Unter den Einzelwerten dürfte Amazon die Nasdaq-Erholung anführen. Im vorbörslichen Handel stiegen die Aktien um 1,5 Prozent, nachdem die Analysten der US-Bank Wells Fargo den Online-Händler auf "Overweight" nach oben gestuft hatten. Sie zeigten sich zuversichtlicher für die Cloud-Sparte von Amazon.

Adobe gaben dagegen vorbörslich um 1,2 Prozent nach. Die Analysten der US-Großbank Morgan Stanley stuften den Softwareanbieter auf "Equal-Weight" ab. Die Aktien von General Motors zogen wiederum um 2,6 Prozent an, nachdem die Schweizer Großbank UBS den Autobauer auf "Buy" hochgestuft hatte.

Derweil lieferte der US-Chiphersteller Micron einen optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal. Demnach sei die Nachfrage bei Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) hoch. Vorbörslich stiegen die Micron-Aktien nach gutem Lauf weitere 0,1 Prozent.