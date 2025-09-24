Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Lanxess auf 'Hold' - Ziel 23 Euro

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Lanxess von 27 auf 23 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kölner seien der beste Chemiewert des Jahres, teilweise begünstigt durch den tags zuvor gemeldeten Envalior-Deal, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Ein wichtiger Kurstreiber sei aber nun vom Tisch, während massive Ergebnisrisiken durch schrumpfende Absatzvolumina blieben. Er erinnerte daran, dass das Geschäft von Lanxess vergleichsweise schwankungsanfällig ist./ag/mne

