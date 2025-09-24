Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Gea Group auf 63 Euro - 'Halten'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Gea von 61 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Insgesamt befindet sich Gea unseres Erachtens auf gutem Weg, die angehobene Prognose für 2025 zu erreichen", schrieb Thorsten Reigber am Mittwoch. Die erste Einschätzung für 2026 habe positiv überrascht, es sei jedoch schon viel Positives eingepreist./rob/ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
GEA Group
GEA

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall nahe Rekord
Trump-Wende schiebt Rüstung anheute, 12:14 Uhr · dpa-AFX
Trump-Wende schiebt Rüstung an
Aixtron, Süss und PVA
Chipwerte gefragt - ASML-Hochstufung im Blick22. Sept. · dpa-AFX
Chipwerte gefragt - ASML-Hochstufung im Blick
Rheinmetall, Renk, Hensoldt
Rüstungswerte ziehen an - Luftraumverletzung durch Russland22. Sept. · dpa-AFX
Rüstungswerte ziehen an - Luftraumverletzung durch Russland
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtheute, 09:15 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden