ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Verve auf 5,50 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 5,30 auf 5,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Werbetechnologie habe mit Captify und Arcado zwei attraktive Zukäufe gemeldet, schrieb Jörg Philipp Frey am Mittwoch. Der Experte hob seine Schätzungen für den Umsatz und operativen Gewinn (Ebitda) für das laufende und das kommende Jahr. Dem Beitrag durch die beiden Zukäufe stehe jedoch ein zunehmender Gegenwind durch den schwachen Dollar gegenüber./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Verve Group

