Werbung ausblenden
Im Fokus

BaFin leitet Prüfung von Gerresheimer-Bilanz ein

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Homepage Gerresheimer

Düsseldorf (Reuters) -Die Finanzaufsicht BaFin nimmt den Spezialverpackungshersteller Gerresheimer wegen eines möglichen Verstoßes gegen Rechnungslegungsvorschriften unter die Lupe. Die Prüfung sei eingeleitet worden, weil das Unternehmen möglicherweise Umsatzerlöse für einige Verträge mit Kunden erfasst habe, obwohl die Umsätze noch nicht realisiert worden waren, begründete die Behörde am Mittwoch ihre Prüfung. Daher habe die BaFin eine Prüfung des Konzernabschlusses der Gerresheimer zum Stichtag 30. November 2024 und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet. Von Gerresheimer gab es zunächst keine Stellungnahme. Die Aktien des Unternehmens brachen um rund 28 Prozent ein.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Gerresheimer

Das könnte dich auch interessieren

Verpackungshersteller
Gerresheimer brechen um 15 Prozent ein - Bafin prüft Konzernabschlussheute, 12:45 Uhr · dpa-AFX
Gerresheimer brechen um 15 Prozent ein - Bafin prüft Konzernabschluss
Gewinnwarnungen
VW- und Porsche-Aktien sacken ab22. Sept. · dpa-AFX
VW- und Porsche-Aktien sacken ab
Wegen Zahlungsverzug
Frankreich knöpft sich Nissan vorheute, 11:34 Uhr · Reuters
Frankreich knöpft sich Nissan vor
Milliardenschwerer Deal
Nvidia und OpenAI zementieren ihre KI-Marktmachtgestern, 13:16 Uhr · Reuters
Nvidia und OpenAI zementieren ihre KI-Marktmacht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtheute, 09:15 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden