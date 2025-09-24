BaFin leitet Prüfung von Gerresheimer-Bilanz ein

Düsseldorf (Reuters) -Die Finanzaufsicht BaFin nimmt den Spezialverpackungshersteller Gerresheimer wegen eines möglichen Verstoßes gegen Rechnungslegungsvorschriften unter die Lupe. Die Prüfung sei eingeleitet worden, weil das Unternehmen möglicherweise Umsatzerlöse für einige Verträge mit Kunden erfasst habe, obwohl die Umsätze noch nicht realisiert worden waren, begründete die Behörde am Mittwoch ihre Prüfung. Daher habe die BaFin eine Prüfung des Konzernabschlusses der Gerresheimer zum Stichtag 30. November 2024 und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet. Von Gerresheimer gab es zunächst keine Stellungnahme. Die Aktien des Unternehmens brachen um rund 28 Prozent ein.