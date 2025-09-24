BaFin prüft bei Gerresheimer Geschäftsbericht 2023/24 - Kurs bricht ein

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Pharma- und Kosmetik-Verpackungshersteller Gerresheimer steht im Visier der BaFin. Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde hat am 18. September eine Prüfung des Konzernabschlusses 2023/24 (Ende November) von Gerresheimer und des dazugehörigen Lageberichts eingeleitet, wie es aus einer Erklärung der Behörde am Mittwoch hervorgeht. Es gebe konkrete Hinweise, dass Gerresheimer gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe. Gerresheimer habe möglicherweise Umsätze aus einigen Verträgen mit Kunden ausgewiesen, obwohl diese Erlöse noch nicht realisiert gewesen seien. Das Unternehmen will sich laut Angaben einer Sprecherin zeitnah zu den Vorwürfen äußern. An der Börse brachen die Aktien um rund ein Drittel ein./mne/jha/