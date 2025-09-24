BASF stellt Hydrosulfit-Produktion in Ludwigshafen ein

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der BASF -Konzern stellt das Geschäft und die Produktion von Hydrosulfiten in Ludwigshafen ein. Hydrosulfite werden etwa im Färbevorgang in der Textilindustrie und in der Zellstoff- und Papierverarbeitung als Bleichmittel verwendet. Die Entscheidung sei Teil der laufenden strategischen Prüfung der Produktionsstruktur am Standort, teilte das Unternehmen in der pfälzischen Stadt mit.

BASF wolle sich "auf Geschäftstätigkeiten mit langfristigem Wertschöpfungspotenzial fokussieren". Der Konzern will für etwa 65 Mitarbeiter "neue Positionen innerhalb der BASF-Gruppe" finden.

"Indem wir uns auf Rentabilität und langfristige Wertschöpfung konzentrieren, sichern wir die Wettbewerbsfähigkeit in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld", sagte Ramkumar Dhruva, Leiter des Unternehmensbereichs Monomers bei BASF, der Mitteilung zufolge.

Bei BASF laufen Sparprogramme - vor allem der Stammsitz in Ludwigshafen soll wettbewerbsfähiger werden. Die Chemiebranche leidet schon länger unter einer Nachfrageschwäche und gesunkenen Preisen./wo/DP/jha