DAX® - Nur schwer zu bewegen

Beim DAX® kam es gestern zu der erwarteten Aufwärtsreaktion. Nicht ganz unbeteiligt daran war die altbekannte Kernhaltezone aus dem Märzhoch (23.476 Punkte) sowie den verschiedenen Tiefpunkten seit Anfang Mai bei rund 23.400 Punkten. Mittlerweile wird diese Bastion jeweils durch die unteren Bollinger Bänder bestätigt – und zwar auf Tages- und auf Wochenbasis (akt. bei 23.302/23.244 Punkten). Trotz der beschriebenen Gegenbewegung steht erneut eine Kerze mit kleinem Kerzenkörper zu Buche. So lagen zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs gerade einmal sieben Punkte. Zusammen mit den eng beieinanderliegenden Bollinger Bändern können Anlegerinnen und Anleger daran das sich aktuell aufstauende Bewegungspotenzial erkennen. Als strategische Leitplanken fungieren weiterhin die Begrenzungen der Schiebezone der letzten Monate zwischen besagten 23.400 und 24.600 Punkten. Kurzfristig würde ein Anstieg über das Vorwochenhoch bei 23.855 Punkten ein erstes Entspannungsindiz liefern, zumal dann auch im Point & Figure-Chart ein neues Einstiegssignal entstünde. Doch die DAX®-Eröffnung dürfte heute erst einmal verhalten ausfallen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

