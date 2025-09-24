Werbung ausblenden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Das Hin und Her des Dax um die Marke von 23.600 Punkten dürfte am Mittwoch mit einem schwächeren Start weiter gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 23.558 Punkte. Von der Wall Street kommen keine positiven Impulse mehr, denn die US-Börsen haben am Vorabend ihrer jüngsten Rekordjagd etwas Tribut gezollt. Laut den Experten der NordLB haben zurückhaltende Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur künftigen Geldpolitik die Kurse unter Druck gesetzt. Von Gewinnmitnahmen war die Rede. Hierzulande werden die Blicke der Anleger auf den Ifo-Geschäftsklimaindex gerichtet, der die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zeigt.

USA: - VERLUSTE NACH REKORDEN - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag der Rekordjagd der vergangenen Wochen etwas Tribut gezollt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stellte gleich zu Beginn eine neue Bestmarke auf, rutschte dann aber ab und verabschiedete sich 0,19 Prozent tiefer. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 startete schon mit Verlusten - zum Handelsende notierte er 0,73 Prozent tiefer bei 24.580,17 Punkten. Er hatte am Vortag nach positiven Neuigkeiten der Tech-Schwergewichte Nvidia und Apple etwas stärker zugelegt als die anderen Indizes und auch eine neue Bestmarke aufgestellt.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch Kursgewinne verzeichnet. Der japanische Nikkei 225 legte nach der Feiertagspause am Vortag zuletzt minimal zu. In China gewann der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen 0,6 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um rund ein Prozent nach oben. Erhöhte Investitionen in Künstliche Intelligenz bei Alibaba sorgten für positive Stimmung im Technologiesektor.

DAX              		23.611,33		 0,36%		
XDAX            		23.554,76		-0,07%		
EuroSTOXX 50		  5.472,39		 0,56%		
Stoxx50        		  4.599,90		 0,09%		
														
DJIA             		46.292,78		-0,19%		
S&P 500        		  6.656,92		-0,55%		
NASDAQ 100  		24.580,17		-0,73%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future                128,27               0,02%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1801		-0,12%	
USD/Yen             	147,92		 0,19%		
Euro/Yen       		174,56		 0,07%

BITCOIN:

Bitcoin		        112.280		0,23%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                           67,74              0,11 USD
WTI                             63,54              0,13 USD

/jha/

