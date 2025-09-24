EQS-Adhoc: BDT Media Automation GmbH beschließt vorzeitige Kündigung und Rückzahlung der Anleihe 2023/2028 zum 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags

Werbung ausblenden

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
24.09.2025 / 12:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BDT Media Automation GmbH beschließt vorzeitige Kündigung und Rückzahlung der Anleihe 2023/2028 zum 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags

Rottweil, 24. September 2025. Die BDT Media Automation GmbH (BDT) hat heute beschlossen, ihren 11,5 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A351YN0) im Volumen von 6,0 Mio. Euro vorzeitig mit Wirkung zum 30. November 2025 (und damit drei Jahre vor dem regulären Laufzeitende) zu kündigen. Die entsprechende Kündigungserklärung wird in den nächsten Tagen gemäß den Anleihebedingungen im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.bdt.de) im Bereich Investor Relations veröffentlicht werden.

Die vollständige Rückzahlung wird zu 103 % des Nennbetrags erfolgen. Zusätzlich werden die zum 30. November 2025 fälligen Zinsen gezahlt. Anleihegläubiger müssen hinsichtlich der Kündigung und Rückzahlung der Schuldverschreibungen nichts veranlassen. Die Abwicklung erfolgt über die Depotbanken.

BDT Media Automation GmbH
Dr. Holger Rath
Geschäftsführer

Kontakt:
BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: anleihe@bdt.de
Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

Ende der Insiderinformation

24.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BDT Media Automation GmbH
Saline 29
78628 Rottweil
Deutschland
Telefon:+49 (0)741 248 01
Fax:+49 (0) 7426 / 248-224
E-Mail:info@bdt.de
Internet:www.bdt.de
ISIN:DE000A2E4A94, DE000A351YN0
WKN:A2E4A9, A351YN
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange
EQS News ID:2203166
Ende der MitteilungEQS News-Service

2203166 24.09.2025 CET/CEST

