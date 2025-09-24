Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS beschließt neue Dividendenpolitik und schlägt höhere Dividende von 1,25 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2024/2025 vor

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende
KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS beschließt neue Dividendenpolitik und schlägt höhere Dividende von 1,25 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2024/2025 vor

24.09.2025 / 16:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

KWS beschließt neue Dividendenpolitik und schlägt höhere Dividende von 1,25 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2024/2025 vor

KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN DE0007074007) Einbeck, 24. September 2025 – Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der KWS SAAT SE & Co. KGaA („KWS“), KWS SE, sowie der Aufsichtsrat der KWS haben heute gemeinsam die Anpassung der Dividendenpolitik beschlossen.

KWS strebt zukünftig eine erhöhte Ausschüttungsquote von 25 bis 30 % (bisher 20 bis 25%) des bereinigten Ergebnisses nach Steuern im Einklang mit der erwarteten zukünftigen Gewinnentwicklung und den Prioritäten für die Kapitalallokation an. Wie in der Vergangenheit misst KWS einer langfristigen Kontinuität der Dividendenentwicklung eine hohe Bedeutung bei.

Für das Geschäftsjahr 2024/2025 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung am 3. Dezember 2025 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,25 (1,00) € je Aktie vor.

KWS wird wie geplant am 25. September 2025 (7:00 Uhr MESZ) den Geschäftsbericht 2024/2025 veröffentlichen.

Mitteilende Person:

Peter Vogt
Leiter Investor Relations
Tel. +49-30 816914490
investor.relations@kws.com
KWS SAAT SE & Co. KGaA
www.kws.de

Ende der Insiderinformation

24.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstraße 31
37555 Einbeck
Deutschland
Telefon:+49 (0)5561 311-0
Fax:+49 (0)5561 311-322
E-Mail:info@kws.com
Internet:www.kws.de
ISIN:DE0007074007
WKN:707400
Indizes:S-DAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2203304
Ende der MitteilungEQS News-Service

2203304 24.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
KWS Saat

Das könnte dich auch interessieren

Wochenausblick
Der Dax ist nach US-Zinssenkung auf Richtungssuche22. Sept. · dpa-AFX
Der Dax ist nach US-Zinssenkung auf Richtungssuche
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtheute, 09:15 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden