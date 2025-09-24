EQS-AFR: Pittler Maschinenfabrik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pittler Maschinenfabrik AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Pittler Maschinenfabrik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
24.09.2025 / 11:44 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Pittler Maschinenfabrik AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025
Ort:
http://www.pittler-maschienfabrik.de
24.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pittler Maschinenfabrik AG
|Friedrich-Ebert-Anlage 3
|60327 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|www.pittler-maschinenfabrik.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2203152 24.09.2025 CET/CEST