EQS-AFR: Pittler Maschinenfabrik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Pittler Maschinenfabrik AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Pittler Maschinenfabrik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



24.09.2025 / 11:44 CET/CEST

Hiermit gibt die Pittler Maschinenfabrik AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025

Ort:

http://www.pittler-maschienfabrik.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pittler Maschinenfabrik AG Friedrich-Ebert-Anlage 3 60327 Frankfurt Deutschland Internet: www.pittler-maschinenfabrik.de

