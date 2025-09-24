Werbung ausblenden

EQS-AFR: Pittler Maschinenfabrik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pittler Maschinenfabrik AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Pittler Maschinenfabrik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

24.09.2025 / 11:44 CET/CEST
Hiermit gibt die Pittler Maschinenfabrik AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025

Ort:

http://www.pittler-maschienfabrik.de

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Pittler Maschinenfabrik AG
Friedrich-Ebert-Anlage 3
60327 Frankfurt
Deutschland
Internet:www.pittler-maschinenfabrik.de
