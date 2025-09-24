EQS-AFR: Volksbank Vorarlberg e. Gen.: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
24.09.2025 / 13:53 CET/CEST
Hiermit gibt die Volksbank Vorarlberg e. Gen. bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.volksbank-vorarlberg.at/berichte
24.09.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Volksbank Vorarlberg e. Gen.
|Ringstraße 27
|6830 Rankweil
|Österreich
|Internet:
|www.volksbank-vorarlberg.at
