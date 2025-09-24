Werbung ausblenden

EQS-AFR: Volksbank Vorarlberg e. Gen.: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Volksbank Vorarlberg e. Gen. / Veröffentlichung von Finanzberichten
24.09.2025 / 13:53 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Volksbank Vorarlberg e. Gen. bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.volksbank-vorarlberg.at/berichte

24.09.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Volksbank Vorarlberg e. Gen.
Ringstraße 27
6830 Rankweil
Österreich
Internet:www.volksbank-vorarlberg.at
