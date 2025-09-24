EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, Verkauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.09.2025 / 16:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Continental Aktiengesellschaft
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Georg F. W.
|Nachname(n):
|Schaeffler
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|AUMOVIO SE
b) LEI
|391200IGI9RQ7VTOK384
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000AUM0V10
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|35,40 EUR
|14.160,00 EUR
|35,40 EUR
|6.442,80 EUR
|35,40 EUR
|35,40 EUR
|35,40 EUR
|1.699,20 EUR
|35,40 EUR
|5.982,60 EUR
|35,40 EUR
|7.080,00 EUR
|35,22 EUR
|35.220,00 EUR
|35,00 EUR
|35.000,00 EUR
|35,40 EUR
|35.400,00 EUR
|35,20 EUR
|6.195,20 EUR
|35,20 EUR
|29.004,80 EUR
|35,46 EUR
|4.077,90 EUR
|35,46 EUR
|3.262,32 EUR
|35,46 EUR
|2.730,42 EUR
|35,46 EUR
|4.680,72 EUR
|35,46 EUR
|4.858,02 EUR
|35,46 EUR
|2.517,66 EUR
|35,46 EUR
|212,76 EUR
|35,46 EUR
|177,30 EUR
|35,46 EUR
|12.942,90 EUR
|35,52 EUR
|11.579,52 EUR
|35,52 EUR
|23.940,48 EUR
|35,50 EUR
|13.845,00 EUR
|35,50 EUR
|21.655,00 EUR
|35,64 EUR
|4.490,64 EUR
|35,64 EUR
|16.893,36 EUR
|35,64 EUR
|2.138,40 EUR
|35,64 EUR
|9.551,52 EUR
|35,64 EUR
|2.566,08 EUR
|35,60 EUR
|9.540,80 EUR
|35,60 EUR
|26.059,20 EUR
|35,46 EUR
|35.460,00 EUR
|35,70 EUR
|4.105,50 EUR
|35,70 EUR
|31.594,50 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|35,4250 EUR
|425.100,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|23.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
24.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUMOVIO SE
|Guerickestraße 7
|60488 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.aumovio.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100876 24.09.2025 CET/CEST
