EQS-DD: HelloFresh SE: TWG Ventures GmbH, Verkauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.09.2025 / 09:21 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|TWG Ventures GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Thomas Wartmut
|Nachname(n):
|Griesel
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|HelloFresh SE
b) LEI
|391200ZAF4V6XD2M9G57
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Derivat
|Beschreibung:
|Verkauf von 250.000 Put-Optionen auf HelloFresh Aktien (ISIN: DE000A161408) mit einem Ausübungspreis von EUR 6,00 und Fälligkeit im Juni 2026.
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,6600 EUR
|165.000,0000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,6600 EUR
|165.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|23.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Eurex Deutschland
|MIC:
|XEUR
