EQS-DD: HelloFresh SE: TWG Ventures GmbH, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.09.2025 / 09:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: TWG Ventures GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Thomas Wartmut
Nachname(n): Griesel
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HelloFresh SE

b) LEI
391200ZAF4V6XD2M9G57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
Beschreibung: Verkauf von 250.000 Put-Optionen auf HelloFresh Aktien (ISIN: DE000A161408) mit einem Ausübungspreis von EUR 6,40 und Fälligkeit im März 2026.

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,6000 EUR 150.000,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,6000 EUR 150.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
23.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Eurex Deutschland
MIC: XEUR


24.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.hellofreshgroup.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100850  24.09.2025 CET/CEST

