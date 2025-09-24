Werbung ausblenden

EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: David Dreyfus, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.09.2025 / 13:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:David
Nachname(n):Dreyfus

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Instone Real Estate Group SE

b) LEI

391200DINUIRPDZQHX03 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2NBX80

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
9,10 EUR19.783,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
9,1000 EUR19.783,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate (Best Execution)
MIC:XGAT

24.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Instone Real Estate Group SE
Grugaplatz 2-4
45131 Essen
Deutschland
Internet:www.instone.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

100852 24.09.2025 CET/CEST

Instone Real Estate

