EQS-DD: UmweltBank Aktiengesellschaft: Dietmar von Blücher, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.09.2025 / 13:28 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Dietmar
|Nachname(n):
|von Blücher
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|UmweltBank Aktiengesellschaft
b) LEI
|529900POEO7KMKWM0A53
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005570808
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|4 EUR
|16.480,00 EUR
|3,99 EUR
|4.396,98 EUR
|3,99 EUR
|16.686,18 EUR
|4 EUR
|6.484,00 EUR
|3,99 EUR
|4.776,03 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,9947 EUR
|48.823,1900 EUR
e) Datum des Geschäfts
|22.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|UmweltBank Aktiengesellschaft
|Laufertorgraben 6
|90489 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.umweltbank.de
