EQS-News: Aurubis Richmond: Erstes U.S.-Multimetall-Recyclingwerk startet Produktion strategischer Metalle

Aurubis Richmond: Erstes U.S.-Multimetall-Recyclingwerk startet Produktion strategischer Metalle

Neuer U.S.-Standort gewinnt aus Recyclingmaterial strategische Metalle für die amerikanische Energieinfrastruktur, Datenzentren, KI-Anwendungen und die Verteidigungsindustrie

Stärkung westlicher Lieferketten für Kupfer, Nickel, Zinn und Edelmetalle

Aurubis-CEO Dr. Toralf Haag: „Mit Aurubis Richmond sind wir der Vorreiter für Multimetall-Recycling in den USA.“

Augusta, Georgia / USA, 24. September 2025 – Die Aurubis AG, einer der weltweit führenden Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler, hat einen wichtigen strategischen Meilenstein erreicht: Mit dem heutigen Hochfahren seines neuen U.S.-Standorts Aurubis Richmond produziert das Unternehmen strategisch wichtige Metalle wie Kupfer, Nickel, Zinn sowie Edelmetalle im Bundesstaat Georgia. Diese werden für die Zukunftsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft benötigt und sind der Schlüssel für den Ausbau von Datenzentren und KI-Anwendungen, der Energieinfrastruktur, Hightech-Produkten und der Verteidigungsindustrie.

Der Bedarf nach strategischen Metallen wie Kupfer steigt global stetig weiter: Allein die amerikanische Industrie benötigt derzeit rund 1,8 Millionen Tonnen Kupfer pro Jahr – Experten schätzen, dass die Nachfrage in den kommenden fünf Jahren um annähernd 30% zunehmen wird. Aktuell wird rund die Hälfte des verarbeiteten Kupfers von den USA importiert. Mit Multimetall-Recycling kann diese Lücke schnell geschlossen werden: Als erste und technologisch fortschrittlichstes Sekundärhütte stärkt Aurubis Richmond die Unabhängigkeit amerikanischer Lieferketten mit der Verarbeitung komplexer Recyclingmaterialien.

An der heutigen „First Melt“-Feier nahmen unter anderem Rick W. Allen, U.S. Repräsentant des zwölften Distriktes von Georgia, Jens Hanefeld, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in den Vereinigten Staaten, sowie zahlreiche hochrangige Gäste aus Politik und Wirtschaft.

„Mit Aurubis Richmond sind wir der Vorreiter für Multimetall-Recycling und -Verarbeitung in den USA – eine Position, die wir in Europa bereits heute innehaben“, betonte Dr. Toralf Haag, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG. „Wir bauen hier unsere große Expertise in der Produktion von strategisch wichtigen Rohstoffen weiter aus. Der amerikanische Markt bietet mit der hohen Verfügbarkeit von Recyclingmaterial und guten Standortbedingungen attraktive Perspektiven für Aurubis, die wir uns auch in Zukunft genau ansehen.“

Georgias Gouverneur Brian P. Kemp sagte in einer Video-Botschaft: „Aurubis Richmond ist ein wichtiger Arbeitgeber für Georgia und spielt eine zentrale Rolle in der amerikanischen Multimetall-Lieferkette. Dieses Werk steht für amerikanische Produktion, Unabhängigkeit und Widerstandsfähigkeit.“

Mit einer Investition von rund 740 Mio. € schafft Aurubis mehr als 240 Arbeitsplätze in Georgia. Die Anlage verarbeitet jährlich – mit der Ausbaustufe ab 2026 – bis zu 180.000 Tonnen komplexes Recyclingmaterial, darunter Leiterplatten, Kupferkabel und andere metallhaltige Produkte. Aurubis Richmond gewinnt aus diesen Materialien kritische Metalle zurück und schließt damit den Wertstoffkreislauf direkt vor Ort. Mit der lokalen Versorgung trägt das Aurubis-Werk dazu bei, dass wertvolle Rohstoffe im Markt verbleiben.

U.S. Repräsentant Rick W. Allen unterstrich: „Aurubis Richmond ist mehr als nur ein neues Werk – es ist ein strategischer Standort im 12. Distrikt von Georgia, der Amerikas Fähigkeit stärkt, sich selbst mit den Metallen zu versorgen, die unsere nationale Sicherheit, unsere Infrastruktur und unsere technologische Führungsrolle sichern. Aurubis zeigt, wie internationale Partnerschaften dazu beitragen können, Amerikas industrielle Basis zu festigen. Ich freue mich zu sehen, wie das Werk neue Arbeitsplätze schafft und für Wachstum in Richmond County sorgt.“

„Aurubis Richmond ist ab sofort ein wichtiger Akteur in der nordamerikanischen Multimetall-Lieferkette,“ hob David Schultheis, President & Managing Director Aurubis Richmond, hervor. „Ich bin sehr stolz auf die Leistung des gesamten Teams, das dieses hochmoderne Recyclingwerk entwickelt und gebaut hat. Mein besonderer Dank gilt den politischen Entscheidungsträgern und Behörden in Georgia für die gute Unterstützung, reibungslose Genehmigungsprozesse und die Möglichkeit, hier schnell Fuß zu fassen.“

Das neue Werk in Richmond ist mit hochmoderner Technologie ausgestattet, die den neuesten vom Bundesstaat Georgia und den Bundesbehörden festgelegten Umweltstandards entspricht. Dadurch wird sichergestellt, dass der Betrieb unter höchster Rücksichtnahme auf Wasser, Luft und Boden erfolgt. Aurubis Richmond ist zudem als flexibler „One-Stop-Shop“ konzipiert und wird so mit einer großen Bandbreite an metallhaltigen Recyclingmaterialien von U.S.-amerikanischen Lieferanten versorgt.

Aurubis – Metals for Progress

Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. „Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte“ – dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.

Aurubis beschäftigt rund 7.100 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz.

Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet.

Weitere Informationen:www.aurubis.com

