EQS-News: Commerzbank startet Aktienrückkauf über 1 Mrd. Euro

24. September 2025

Commerzbank startet Aktienrückkauf über 1Mrd.Euro

Rückkauf startet am 25. September und soll spätestens bis 10. Februar 2026 abgeschlossen sein

Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp: „Kapital an unsere Aktionärinnen und Aktionäre zurückzugeben, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie zur Wertsteigerung.“

Finanzvorstand Carsten Schmitt: „Wir sind entschlossen, unseren Investoren auch künftig eine äußerst attraktive Rendite zu bieten. Deshalb planen wir, die Kapitalrückgabe bis 2028 kontinuierlich zu erhöhen.“

Zusätzlich beginnt Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 15,5 Mio. Euro für geplantes Mitarbeiteraktienprogramm

Der Vorstand der Commerzbank AG hat heute den Start des Rückkaufs eigener Aktien beschlossen. Zuvor haben die Europäische Zentralbank (EZB) und die Finanzagentur den Antrag der Bank genehmigt. Es ist der fünfte Aktienrückkauf der Commerzbank seit dem Jahr 2023.

Die Bank plant, ab dem 25. September dieses Jahres Aktien im Volumen von bis zu 1 Mrd. Euro zurückzukaufen. Der Rückkauf soll spätestens bis zum 10. Februar 2026 abgeschlossen sein. Die erworbenen Aktien plant die Commerzbank zu einem späteren Zeitpunkt einzuziehen. Der Rückkauf ist Teil der Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2025, die aus dem Rückkauf eigener Aktien und einer auf der nächsten Hauptversammlung zu beschließenden Dividende bestehen wird.

„Kapital an unsere Aktionärinnen und Aktionäre zurückzugeben, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie zur Wertsteigerung. Über die Aktienrückkäufe partizipieren sie direkt am Erfolg der Commerzbank“, sagte Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank. „Für das laufende Geschäftsjahr streben wir an, 100 % unseres Nettoergebnisses vor Restrukturierungsaufwendungen und nach Abzug von AT-1-Kuponzahlungen zurückzugeben.“ Finanzvorstand Carsten Schmitt ergänzte: „Wir sind entschlossen, unseren Investoren auch künftig eine äußerst attraktive Rendite zu bieten. Deshalb planen wir, die Kapitalrückgabe bis 2028 kontinuierlich zu erhöhen.“

Der Vorstand hat heute außerdem beschlossen, dass die Commerzbank eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu 15,5 Mio. Euro für das geplante Mitarbeiteraktienprogramm erwerben wird. Das Programm startet voraussichtlich diesen Herbst.

Den Fortschritt der Aktienrückkäufe wird die Commerzbank wie gewohnt wöchentlich auf ihrer Internetseite veröffentlichen.

