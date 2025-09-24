EQS-News: Delivery Hero begrüßt neues Aufsichtsratsmitglied

EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Personalie

Delivery Hero begrüßt neues Aufsichtsratsmitglied

Warren Jenson tritt dem Aufsichtsrat bei, wirksam zum 23. September 2025

Warren Jenson übernimmt die Aufgaben des ausscheidenden stellvertretenden Vorsitzenden Roger Rabalais

Berlin, September 24, 2025 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder das „Unternehmen“), die weltweit führende Plattform für lokale Lieferdienste, begrüßt Warren Jenson als stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats, mit Wirksamkeit zum 23. September 2025.

Warren Jenson ist US-amerikanischer Staatsbürger. Er begann seine Karriere 1981 in der Wirtschaftsprüfung und bringt umfassende Erfahrung im Technologiesektor mit. Er hatte Führungspositionen auf C-Level bei Delta Air Lines Inc., Amazon.com Inc. und Electronic Arts Inc. inne. Zuletzt war er Präsident und Finanzvorstand (Chief Financial Officer) bei Nielsen Holding Plc. Sein vollständiger Lebenslauf ist hier abrufbar.

Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, sagte: „Warren Jensons umfassende Erfahrung bei führenden US-Unternehmen wird unserem Aufsichtsrat wertvolle Impulse geben, während wir uns auf Wachstum, Profitabilität, die Stärkung unseres Cashflows und eine noch bessere Kundenerfahrung konzentrieren.“

Warren Jenson ergänzte: „Ich freue mich sehr, dass ich in den Aufsichtsrat der Delivery Hero SE berufen wurde. Mit meiner Finanz- und Strategieerfahrung möchte ich dazu beitragen, das Unternehmen in der nächsten Phase seiner Entwicklung in einem zunehmend komplexen und hart umkämpften globalen Markt zu begleiten.“

Im Aufsichtsrat von Delivery Hero übernimmt Warren Jenson sämtliche Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die zuvor von Roger Rabalais wahrgenommen wurden. Seine Amtszeit läuft bis zum Abschluss der Hauptversammlung 2026.

Rabalais ist aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden, nachdem die Naspers Group angekündigt hatte, ihre Beteiligung an Delivery Hero zu reduzieren.

Kristin Skogen Lund, Vorsitzende des Aufsichtsrats, sagte: „Wir freuen uns, Warren Jenson im Aufsichtsrat von Delivery Hero zu begrüßen. Seine Erfahrung und sein Fachwissen werden für uns sehr wertvoll sein, um Delivery Hero in die nächste Phase von Wachstum und Innovation zu begleiten. Unser Dank gilt auch Roger Rabalais für seine Unterstützung und sein Engagement seit Mai 2024. Er war ein sehr wichtiges Mitglied des Aufsichtsrats, und wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Niklas Östberg fügte hinzu: „Im Namen des Vorstands und des gesamten Unternehmens danken wir Roger Rabalais für seinen Beitrag zum Wachstum und Erfolg von Delivery Hero.“



ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

