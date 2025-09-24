EQS-News: HIVE Digital Technologies erreicht einen Anteil von 2 % am globalen Bitcoin-Netzwerk, produziert täglich 9 BTC und übertrifft 20 EH/s

EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

HIVE Digital Technologies erreicht einen Anteil von 2 % am globalen Bitcoin-Netzwerk, produziert täglich 9 BTC und übertrifft 20 EH/s

Diese Pressemitteilung ist eine „ausgewiesene Pressemitteilung“ im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 14. Mai 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 11. September 2024.

San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 24. September 2025) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (das „Unternehmen” oder „HIVE”), ein diversifiziertes multinationales Unternehmen für digitale Infrastruktur, gab heute bekannt, dass das Unternehmen nach der weiteren erfolgreichen Inbetriebnahme der ASICs in seiner Phase-3-Anlage in Valenzuela in Paraguay eine globale Bitcoin-Mining-Kapazität von über 20 Exahash pro Sekunde („EH/s”) erreicht hat.

Phase 3 ist die dritte 100-Megawatt-(„MW”) Entwicklung einer grünen Energieinfrastruktur von HIVE in Paraguay, die mit Strom aus dem Itaipu-Staudamm betrieben wird und das Engagement des Unternehmens für nachhaltiges Bitcoin-Mining unterstreicht. Mit einer Steigerung der Hashrate um etwa 233 % seit Jahresbeginn produziert HIVE jetzt 9 Bitcoin pro Tag bei einer globalen Effizienz der Produktionsgeräte von 18 Joule pro Terahash („J/TH“) und erzielt eine Mining-Marge* von 55 % nach Abzug der Stromkosten. Dies entspricht einem Anteil von etwa 2 % am Bitcoin-Netzwerk, basierend auf dem aktuellen Schwierigkeitsgrad des Bitcoin-Netzwerks von 142 Billionen, wobei alle Zahlen über Bitcoin-Block-Explorer öffentlich überprüfbar sind.

Nachdem die Bauarbeiten der Phase 3 jetzt weitgehend abgeschlossen sind und die Installationen vor dem Zeitplan voranschreiten, hat HIVE das Ziel von 19 EH/s erreicht. Mit den jüngsten Ergänzungen erzielt der gesamte Gerätebestand von HIVE nun 20 EH/s, was einen wichtigen Meilenstein im Vorgehensplan des Unternehmens auf dem Weg zu seinem Ziel von 25 EH/s bis zum American Thanksgiving 2025 (27. November 2025) darstellt.

Nach Abschluss der Phase 3 rechnet HIVE auf der Grundlage aktuellen Schwierigkeitsgrad des Bitcoin-Netzwerks mit einer täglichen Bitcoin-Produktion von etwa 12 BTC. Bei dieser Größenordnung erwartet HIVE eine Effizienz von etwa 17,5 J/TH.

Abbildung 1: Innenraum eines neu in Betrieb genommenen Bitmain S21+ Hydro-Containers, der die Phase-3-Erweiterung von HIVE um eine hocheffiziente Hashrate ergänzt.

Eine verbesserte Version dieses Fotos finden Sie unter:

https://images.newsfilecorp.com/files/5335/267707_c353c5071416d91f_001full.jpg

Kommentar der Geschäftsführung

Frank Holmes, Mitbegründer und Executive Chairman, kommentierte: „Ich bin sehr stolz auf die Tatkraft und Ausdauer, die unser Team gezeigt hat, während wir die mit grüner Energie versorgten globalen Betriebe von HIVE vorzeitig ausgebaut haben. Wir gewinnen stark an Dynamik in unseren beiden Geschäftsbereichen Bitcoin-Mining und KI-Cloud-Computing, zwei transformativen Kräften, die sich gegenseitig ergänzen und verstärken. Mit einer Navy-SEAL-Mentalität arbeiten unsere Teams in neun Zeitzonen und auf drei Kontinenten konzentriert und entschlossen daran, unsere Ziele zu erreichen. Außerdem haben wir 40 junge Ingenieure eingestellt, die den Betrieb unserer Anlagen unterstützen.“

Engagement für wirkungsorientierte Investitionen in die Bürgerbildung

HIVE hat es sich zum Ziel gesetzt, einen positiven Einfluss auf die Gemeinden zu nehmen, in denen das Unternehmen tätig ist, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Unterstützung von Bildungsinitiativen liegt. Im Rahmen seiner Mission, technologische Innovation mit sozialer Verantwortung zu verbinden, hat HIVE wirkungsorientierten Investitionen in die Bildung von Kindern in Paraguay, wo sich seine Phase-3-Anlage in Valenzuela befindet, Priorität eingeräumt.

Frank Holmes fuhr fort: „Anfang dieses Monats hatten wir die Ehre, die Einweihung unserer fertiggestellten Anlage in Yguazú zu feiern, die den Höhepunkt eines Jahres voller Visionen, Strategien und unermüdlicher Umsetzung darstellt. Ebenso bedeutungsvoll war der Besuch unseres Teams in einer Grundschule in der Stadt Valenzuela, wo wir die Freude der Schüler sehen durften, die nun in klimatisierten Klassenzimmern lernen und von Verbesserungen wie neuen Tafeln profitieren, die durch unser lokales Ziel, die Grundschuleinrichtungen zu modernisieren und den jungen Köpfen, die die Zukunft Paraguays sind, mehr Vertrauen und Hoffnung zu geben, ermöglicht wurden. Diese Momente erinnern uns daran, dass unsere Mission über die Technologie hinausgeht: Es geht auch darum, einen positiven Einfluss auf die Gemeinden zu nehmen, in denen wir arbeiten. Wir sind bestrebt, etwas zu bewegen, indem wir in die Bildung von Kindern als einen wichtigen Teil der Mission von HIVE investieren und sicherstellen, dass unser Wachstum künftigen Generationen nachhaltig zugutekommt.

Abbildung 2: Grundschüler in Paraguay lernen dank der Unterstützung von HIVE in größerem Komfort mit einer neuen Klimaanlage.

Eine verbesserte Version dieses Fotos finden Sie unter:

https://images.newsfilecorp.com/files/5335/267707_c353c5071416d91f_002full.jpg

Aydin Kilic, President und CEO, erklärte: „Wir haben derzeit einen Anteil von 2 % an der globalen Bitcoin-Mining-Infrastruktur, was angesichts eines Bitcoin-Marktes von über 2 Billionen US-Dollar ein bedeutender Meilenstein ist. Angesichts der laufenden politischen Diskussionen über die Einführung digitaler Assets in den Vereinigten Staaten positioniert sich HIVE als global aufgestelltes Rechenzentrumsunternehmen mit Schwerpunkt auf grüner Energie. Das Erreichen von 20 EH/s ist eine wichtige Bestätigung unserer disziplinierten Wachstumsstrategie und der harten Arbeit unseres globalen Teams. Wir halten unsere Versprechen: Die Finanzierung ist gesichert, die Infrastruktur ist online und jeder zusätzliche Exahash steigert den Wert für unsere Aktionäre. Wir sind bestrebt, in der Branche eine führende Position bei der Kapitalrendite (Return on Invested Capital) einzunehmen und damit den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren. Darüber hinaus halten wir es für unerlässlich, auf Unternehmensebene einen kostengünstigen Betrieb aufrechtzuerhalten, was sich im Verhältnis der allgemeinen und Verwaltungskosten zum Umsatz widerspiegelt.“

Kilic fügte hinzu: „Bei meinem jüngsten Besuch in Paraguay war ich tief beeindruckt von der unglaublichen Leistung unserer Teams vor Ort. Dank ihrer technischen Fähigkeiten und ihrer Organisation konnten sie eine verfügbare Betriebszeit von 99 % und eine starke Performance erzielen. Dieser Meilenstein festigt unsere Position im Bitcoin-Netzwerk und bekräftigt unser Engagement für geografische Diversifizierung, operative Exzellenz und langfristigen Shareholder-Value. Während wir uns bis zum American Thanksgiving (27. November 2025) auf 25 EH/s zubewegen, ist unsere Dynamik stärker denn je.“

Abbildung 3: Paraguay Country President, Gabriel Lamas, President und CEO Aydin Kilic, der Betriebsleiter Carlos Torres und Executive Chairman Frank Holmes in Valenzuela, Paraguay, dem Standort der Phase-3-Erweiterung des Unternehmens, die mit 100 MW grüner Energieinfrastruktur betrieben wird.

Eine verbesserte Version dieses Fotos finden Sie unter:

https://images.newsfilecorp.com/files/5335/267707_c353c5071416d91f_003full.jpg

Operativer Ausblick

Alle ASIC-Käufe für Phase 3 sind finanziert, und alle ASICs wurden versandt. Über 40 % der ASICs für Phase 3 sind vor Ort und werden derzeit installiert, der Rest soll noch in diesem Monat geliefert werden. HIVE geht davon aus, dass das Wachstum weiterhin mit der Wirtschaftlichkeit seiner Aktivitäten in Paraguay im Einklang stehen wird. Jeder zusätzliche Exahash trägt direkt zur täglichen Bitcoin-Produktion und zum Umsatzpotenzial bei, während die Betriebskosten dank des festen Preises für Strom aus Wasserkraft und des minimalen zusätzlichen Arbeitsaufwands stabil bleiben. Die Stromkosten skalieren proportional zum Geräteeinsatz und bleiben im Einklang mit den aktuellen Kostenstrukturen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Schwierigkeitsgrad des Netzwerks und aktuellen Bitcoin-Preisen variieren.

* Wie hier verwendet, wird die „Mining-Marge” berechnet, indem der Mining-Gewinn (Einnahmen aus Mining-Aktivitäten abzüglich der mit diesen Aktivitäten verbundenen Stromkosten) durch die Gesamteinnahmen aus Mining-Aktivitäten dividiert und als Prozentsatz ausgedrückt wird. Im Mining sind die Stromkosten der größte Kostenfaktor. In dieser Schätzung gehen wir zu Informationszwecken von durchschnittlich 5 Cent pro Kilowattstunde aus. „ARR” ist eine Kennzahl, die nur die Einnahmen und nicht die Rentabilität angibt. Der ARR wird hier als Wachstumsindikator angegeben. Diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten in Verbindung mit den gemäß GAAP in den Quartals- und Jahresabschlüssen von HIVE dargestellten Kennzahlen zur Ertragslage und Liquidität gelesen werden und sind nicht als Alternative oder Ersatz für diese zu betrachten. Alle Finanzprognosen spiegeln die aktuelle Marktstimmung und die öffentlichen Angaben zum August 2025 wider; die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Anleger sollten ihre eigene Due Diligence durchführen.

Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und baut und betreibt nachhaltige Blockchain- und KI-Infrastruktur-Rechenzentren, die ausschließlich mit erneuerbarer Energie aus Wasserkraft betrieben werden. Mit einer globalen Präsenz in Kanada, Schweden und Paraguay engagiert sich HIVE für operative Exzellenz, eine Führungsrolle im Bereich grüner Energie und die Skalierung der Zukunft des digitalen Finanzwesens und der Datenverarbeitung, während es gleichzeitig langfristigen Wert für seine Aktionäre und Gastgemeinden schafft.

Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter:

X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain

Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

"Frank Holmes"

Executive Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nathan Fast, Director of Marketing and Branding

Frank Holmes, Executive Chairman

Aydin Kilic, President & CEO

Tel.: (604) 664-1078

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Capital GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar

Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorausschauende Informationen

Mit Ausnahme der historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. „Zukunftsgerichtete Informationen“ in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: die Leistung der laufenden Betriebe des Unternehmens, den Bau derPhase-3-Anlage des Unternehmens in Valenzuela, Paraguay, und deren potenzielle Spezifikationen und Leistung nach Fertigstellung, der Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens; den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Mining-Geräte und -ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten; den Erhalt behördlicher Genehmigungen; sowie andere zukunftsgerichtete Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und die damit verbundenen Bedingungen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, den Bau des erworbenen Projekts in Paraguay wirtschaftlich und rechtzeitig abzuschließen und die gewünschte Betriebsleistung zu erzielen; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Möglichkeit, dass das Unternehmen seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen nicht wie erforderlich oder überhaupt nicht gewinnbringend liquidieren kann; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; der spekulative und wettbewerbsintensive Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungsnutzung; Rechtsstreitigkeiten und andere Gerichtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie die Kapitalmarktbedingungen im Allgemeinen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und den Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerb in der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit kontinuierlicher technologischer Veränderungen; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energiebeschränkungen oder regulatorischen Änderungen in den Energieversorgungsstrukturen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital erschwert oder die Kapitalkosten erhöht; die Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht erfolgt; die Expansion möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht erfolgt; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu veräußern oder überhaupt zu veräußern; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; eine Zunahme der Netzwerkschwierigkeiten kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für den Abbau von Kryptowährungen in den jeweiligen Rechtsordnungen; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, Wechselkursschwankungen, Energiebeschränkungen oder regulatorische Änderungen in den Energieversorgungsregimen in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist, und die nachteiligen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, sowie alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern könnten; die historischen Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu einem Preis zu produzieren, der den historischen Preisen entspricht; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Kapitalmarktbedingungen, Beschränkungen der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs sowie der Lieferketten; sowie die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern oder diese verteuern; und sonstige damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter den folgenden Links ausführlicher beschrieben sind: www.sec.gov/EDGARund www.sedarplus.ca.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen

