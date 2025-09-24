Werbung ausblenden
Werbung von
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

IONOS: So plant das Unternehmen den großen Durchbruch mit KI-Agenten!

DZ BANK · Uhr
KI
Artikel teilen:

IONOS: So plant das Unternehmen den großen Durchbruch mit KI-Agenten!


IONOS positioniert sich als europäische Antwort auf die Dominanz amerikanischer Tech-Giganten und stärkt mit eigener Infrastruktur die digitale Souveränität. Besonders kleine und mittlere Unternehmen profitieren von KI-gestützten Lösungen, die Verwaltungsaufwand drastisch reduzieren und Effizienzgewinne ermöglichen. IONOS könnte KI-Agenten schon für 50 Euro pro Monat anbieten und die 6,4 Mio. Kunden mehr monetarisieren. Mittelfristig strebt der Konzern ein 10%iges Wachstum an!

IONOS hilft bei der digitalen Souveränität Europas

IONOS, einer der führenden Hosting- und Cloudanbieter in Europa, hat sich eine klare Mission gesetzt. Die digitale Souveränität von Unternehmen und der europäischen Staaten zu stärken! In einer Zeit, in der die Abhängigkeit von US-amerikanischen Techgiganten immer wieder diskutiert wird, positioniert sich das Unternehmen als verlässliche europäische Alternative. Durch den Betrieb von Rechenzentren in der EU und die Einhaltung strenger europäischer Datenschutzstandards bietet IONOS eine sichere Grundlage für digitale Geschäfte, Cloudinfrastrukturen sowie KI-Modelle. Dieses Vertrauen in lokale Infrastruktur wird besonders von großen Unternehmen geschätzt, die zunehmend nach datensicheren Lösungen suchen. Daher verzeichnet IONOS im Cloudgeschäft auch eine stark verbesserte Nachfrage, vor allem von großen Unternehmen. Über die kommenden Quartale könnte sich diese bereits in einer vorteilhaften Umsatzentwicklung widerspiegeln. Auch die Politik erkennt die Bedeutung dieser Unabhängigkeit, und es gibt die Hoffnung, dass die Bundesregierung verstärkt europäische Anbieter bevorzugt sowie die Abhängigkeit von amerikanischen Techunternehmen senkt.




 
 

Endlos Turbo Long 26,3816 open end: Basiswert IONOS Group

DY7CNV
Quelle: DZ BANK: Geld 24.09. 13:04:53, Brief 24.09. 13:04:53
1,46 EUR 1,47 EUR 2,10% Basiswertkurs: 40,700 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , --
Basispreis 26,3816 EUR Knock-Out-Barriere 26,3816 EUR
Hebel 2,79x Abstand zum Basispreis in % 35,18%
Abstand zum Knock-Out in % 35,18% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
IONOS
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Gewinnwarnungen
VW- und Porsche-Aktien sacken ab22. Sept. · dpa-AFX
VW- und Porsche-Aktien sacken ab
Wochenausblick
Der Dax ist nach US-Zinssenkung auf Richtungssuche22. Sept. · dpa-AFX
Der Dax ist nach US-Zinssenkung auf Richtungssuche
Dax-Aufsteiger
Scout24 und Gea bei Anlegern begehrt22. Sept. · dpa-AFX
Scout24 und Gea bei Anlegern begehrt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtheute, 09:15 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden