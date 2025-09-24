Werbung ausblenden

IRW-News: Cogia AG : Cogia AG: Cogia AG prüft Litecoin als zentrales Element ihrer Treasury-Strategie

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

IRW-PRESS: Cogia AG : Cogia AG: Cogia AG prüft Litecoin als zentrales Element ihrer Treasury-Strategie

Frankfurt am Main (IRW-Press/24.09.2025) - Die Cogia AG informiert, dass sie im Rahmen ihres Finanz- und Treasury-Managements die Möglichkeit prüft, Teile ihrer liquiden Eigenmittel in digitale Assets zu investieren mit einem besonderen Fokus auf Litecoin.

Litecoin als "digitales Silber"

Vorstandsvorsitzender Pascal Lauria bezeichnet Litecoin als das "digitale Silber" des Kryptomarktes. Während Bitcoin zunehmend als "digitales Gold" etabliert ist, sieht Lauria Litecoin noch am Anfang seiner Entwicklung und im Vergleich zu Bitcoin als deutlich unterbewertet. "Litecoin verfügt über ein seit über einem Jahrzehnt stabiles und sicheres Netzwerk, bietet schnelle Transaktionen und niedrige Gebühren. Wir sind überzeugt, dass Litecoin das Potenzial für erhebliches Wachstum hat, sobald sein ökonomischer Wert im Markt breiter erkannt wird", so Lauria.

Ergänzung durch Bitcoin und Ethereum

Neben Litecoin betrachtet die Cogia AG auch Bitcoin und Ethereum als mögliche Ergänzung für ihre Treasury-Strategie. Bitcoin gilt als etablierter Wertspeicher, während Ethereum durch seine Smart-Contract-Infrastruktur eine breite Anwendungsbasis bietet. Im Zentrum der Überlegungen steht jedoch Litecoin als effiziente, bewährte und zukunftsträchtige Kryptowährung.

Kapitalanlage mit Eigenmitteln

Die möglichen Investments beziehen sich ausschließlich auf die Anlage von Eigenkapital der Gesellschaft im Rahmen einer diversifizierten Treasury-Strategie. Ziel ist es, die liquiden Mittel langfristig zu sichern und zugleich von den Chancen neuer Assetklassen zu profitieren. Eine Erweiterung des Unternehmensgegenstands ist damit nicht verbunden.

(Ende)

Aussender: Cogia AG

Adresse: Poststraße 2-4, 60329 Frankfurt am Main

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Pascal Lauria

Tel.: +49 69 264 8485 11

E-Mail: info@cogia.de

Website: www.cogia.ag

ISIN(s): DE000A3H2226 (Aktie)

Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A3H2226

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Litecoin Kurs in US Dollar
Cogia AG

Das könnte dich auch interessieren

Schweizer Autozulieferer
Norma verkauft Wassermanagement-Sparte in die USAgestern, 08:16 Uhr · dpa-AFX
Norma verkauft Wassermanagement-Sparte in die USA
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtheute, 09:15 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden