IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Dr. Amie Phinney von Defence spricht über die Accum Plattform auf Money Talk Radio mit Ellis Martin

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Dr. Amie Phinney von Defence spricht über die Accum Plattform auf Money Talk Radio mit Ellis Martin

Montreal, QC, Kanada, 24. September 2025 - Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein führendes Biotechnologieunternehmen, das auf Technologien zur Arzneimittelabgabe spezialisiert ist, freut sich, das Interview mit Dr. Amie Phinney, Direktorin und Strategie- & Geschäftsberaterin bei Defence, bei Money Talk Radio mit Ellis Martin zu veröffentlichen.

Zum Anhören des Interviews besuchen Sie bitte:

https://youtu.be/HhhfU2exrqw

Das erfahren Sie in diesem Interview:

- Wie Dr. Phinneys Karriereweg von der University of Guelph über die Universität Basel bis hin zu internationalen Führungspositionen in der Pharmaindustrie ihre einzigartige Perspektive auf die Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft geprägt hat.

- Warum Accum® ein Game-Changer für die ADC-Abgabe ist: Medikamente gelangen mit laser-gesteuerter Präzision in Krebszellen, wodurch die Wirksamkeit der Nutzlast steigt und toxische Nebenwirkungen reduziert werden.

- Ein anschauliches Bild: Anstatt 100 Soldaten zu entsenden, von denen nur 2 den Zellkern erreichen, ermöglicht Accum®, dass 10 eindringen, wobei ebenfalls 2 erfolgreich sind - derselbe Effekt, jedoch mit deutlich geringerer Begleittoxizität.

- Weshalb ADCs, trotz ihrer hohen Wirksamkeit, bislang häufig nur als Zweitlinientherapie eingesetzt werden - und wie Accum® ihren Einsatz als Erstlinientherapien ermöglichen könnte.

- Defences Strategie, sein starkes IP-Portfolio weltweit abzusichern, unter anderem durch einen Palisadenzaun-Ansatz, der mehrere Aspekte der Plattform zur Arzneimittelabgabe abdeckt.

- Der kurzfristige Ausblick: wie Defence plant, mit bestehenden ADC-Entwicklern Partnerschaften einzugehen, Accum® zu produzieren und seine Anwendungen auf neuartige Therapien auszuweiten.

Warum das wichtig ist:

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate zählen zu den wirksamsten Krebsmedikamenten, doch ihre breitere Anwendung wird bislang durch Toxizität begrenzt. Die Accum®-Plattform von Defence Therapeutics könnte dieses Paradigma verändern, und sicherere, effizientere sowie breiter eingesetzte Präzisionsonkologie-Behandlungen ermöglichen.

Das Interview zeigt, wie Defence den Übergang von wissenschaftlicher Entdeckung zu praxisnaher Innovation gestaltet und Accum® einsetzt, um die Biotech-Landschaft nachhaltig zu prägen. Mit strategischen Partnerschaften, starkem IP-Schutz und konsequenter Umsetzung positioniert sich das Unternehmen als führend in der nächsten Generation von Technologien zur Arzneimittelabgabe.

Über The Ellis Martin Report:

Der Ellis Martin Report (TEMR) und Money Talk Radio präsentieren Interviews mit Branchenführern aus den Bereichen Bergbau, Biotechnologie, Energie und Technologie. Das Programm wird weltweit über mehrere Finanzplattformen und Streaming-Dienste syndiziert.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, klinisches Biotechnologieunternehmen, das die nächste Generation von ADC-Produkten auf Basis seiner proprietären Plattform entwickelt und optimiert. Der Kern dieser Plattform ist die ACCUM®-Technologie, die eine präzise Abgabe von ADCs in intakter Form an Zielzellen ermöglicht. Dadurch kann die Wirksamkeit und Potenz im Kampf gegen Krebs erheblich gesteigert werden.

Investor Relations & Medienkontakt:

Sébastien Plouffe, Präsident, CEO und Director

Tel.: +1 (514) 947 2272

E-Mail: splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

www.linkedin.com/company/defence-therapeutics

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen sind im Allgemeinen, aber nicht ausschließlich, an Formulierungen wie erwartet, plant, beabsichtigt, glaubt, schätzt, prognostiziert, potenziell oder ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Gründe hierfür können regulatorische Maßnahmen, Marktpreise, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen oder allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen sein. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen und Überzeugungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher Aussagen.

Weder die CSE noch deren Marktaufsichtsbehörde übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA24463V1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.