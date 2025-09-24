Werbung ausblenden

KWS Saat will höhere Dividenden ausschütten

dpa-AFX · Uhr
EINBECK (dpa-AFX) - Der Saatguthersteller KWS Saat will künftig einen größeren Anteil seines Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Die Ausschüttungsquote solle auf 25 bis 30 Prozent des bereinigten Nachsteuergewinns steigen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Mittwoch in Einbeck mit. Bisher hatte sie bei 20 bis 25 Prozent gelegen. Für das Geschäftsjahr 2024/25 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat den Anteilseignern zur Hauptversammlung am 3. Dezember eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie vor. Für das Vorjahr hatte KWS Saat 1 Euro je Anteilschein ausgezahlt. Die KWS-Saat-Aktie trat auf der Stelle. Den Geschäftsbericht für 2024/25 will das Unternehmen wie geplant an diesem Donnerstag (25. September) veröffentlichen./stw/men

