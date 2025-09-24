Micron Zahlen | Trump Russland Kehrtwende? | Powell Statement

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Wall Street startet vorsichtig in den Mittwoch. Die Futures liegen leicht im Plus, angetrieben von einer kleinen Erholung bei Nvidia nach den deutlichen Verlusten am Vortag. Dennoch bleibt die Stimmung im KI-Sektor angespannt, da Investoren zunehmend auf die Risiken sogenannter zirkulärer Finanzierungen blicken.



Micron konnte mit seinen Zahlen zwar überzeugen, doch die Aktie fiel zuletzt ins Minus – die Erwartungen waren schlicht hoch. Der S&P 500 hatte am Dienstag nach drei Gewinntagen in Folge schwächer geschlossen, obwohl er zuvor noch ein Allzeithoch markierte.



Analysten wie bei Wells Fargo sehen den KI-Boom weiter intakt. Es sei kein Hype, sondern ein fundamentaler Trend, der die Nasdaq seit Jahren nach vorne treibt. Besonders Micron könnte davon profitieren: JPMorgan hat das Kursziel auf 220 Dollar angehoben und sieht die Speicherchips der nächsten Generation als Wachstumstreiber.



Gleichzeitig bleiben Anleger vorsichtig: Am Donnerstag stehen die wöchentlichen Arbeitslosenzahlen an, am Freitag folgt der wichtige PCE-Inflationsbericht. Auch die drohende Haushaltsblockade in Washington sorgt für Nervosität, nachdem Präsident Trump ein Treffen mit den Demokraten abgesagt hat.



00:00 Intro

00:35 Überblick | Trump Rede vor UN

02:51 Stimmungsbild | Ausblick heute

05:18 USA: Shut Down überschaubar

06:29 Powell: Märkte seien überbewertet | Inflationsfaktoren

10:05 Brasilien: betont Unabhängigkeit | Iran zu Nuklearanlagen

11:12 Alibaba | Micron (inkl. Analysten)

14:58 Cintas | Freeport-McMoRan | Thor Industries

17:39 Meldungen: PayPal | McKesson | Microsoft | Open AI | Palantir u.v.m.

22:35 Analysten: Adobe | Amazon | AutoZone | ServiceNow u.v.m.



