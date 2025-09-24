Werbung ausblenden

Micron Zahlen | Trump Russland Kehrtwende? | Powell Statement

Markus Koch · Uhr
Dividenden-AristokratenKIRüstung
Die Wall Street startet vorsichtig in den Mittwoch. Die Futures liegen leicht im Plus, angetrieben von einer kleinen Erholung bei Nvidia nach den deutlichen Verlusten am Vortag. Dennoch bleibt die Stimmung im KI-Sektor angespannt, da Investoren zunehmend auf die Risiken sogenannter zirkulärer Finanzierungen blicken.

Micron konnte mit seinen Zahlen zwar überzeugen, doch die Aktie fiel zuletzt ins Minus – die Erwartungen waren schlicht hoch. Der S&P 500 hatte am Dienstag nach drei Gewinntagen in Folge schwächer geschlossen, obwohl er zuvor noch ein Allzeithoch markierte.

Analysten wie bei Wells Fargo sehen den KI-Boom weiter intakt. Es sei kein Hype, sondern ein fundamentaler Trend, der die Nasdaq seit Jahren nach vorne treibt. Besonders Micron könnte davon profitieren: JPMorgan hat das Kursziel auf 220 Dollar angehoben und sieht die Speicherchips der nächsten Generation als Wachstumstreiber.

Gleichzeitig bleiben Anleger vorsichtig: Am Donnerstag stehen die wöchentlichen Arbeitslosenzahlen an, am Freitag folgt der wichtige PCE-Inflationsbericht. Auch die drohende Haushaltsblockade in Washington sorgt für Nervosität, nachdem Präsident Trump ein Treffen mit den Demokraten abgesagt hat.

00:00 Intro
00:35 Überblick | Trump Rede vor UN
02:51 Stimmungsbild | Ausblick heute
05:18 USA: Shut Down überschaubar
06:29 Powell: Märkte seien überbewertet | Inflationsfaktoren
10:05 Brasilien: betont Unabhängigkeit | Iran zu Nuklearanlagen
11:12 Alibaba | Micron (inkl. Analysten)
14:58 Cintas | Freeport-McMoRan | Thor Industries
17:39 Meldungen: PayPal | McKesson | Microsoft | Open AI | Palantir u.v.m.
22:35 Analysten: Adobe | Amazon | AutoZone | ServiceNow u.v.m.

