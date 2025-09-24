NVIDIA Corp. - Konsolidierung vor dem Abschluss?

In den letzten Wochen pendelte die Nvidia-Aktie zwischen 164 USD auf der Unter- und 184 USD auf der Oberseite seitwärts. Charttechnisch hat der Technologietitel in diesem Zeitraum also eine klassische Tradingrange ausgebildet. Dank der konstruktiven Indikatorensignale – hervorheben möchten wir an dieser Stelle das neue MACD-Kaufsignal sowie den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke – stehen die Chancen auf eine Auflösung der angeführten Schiebezone gut. Ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 184,47 USD besitzt den zusätzlichen Charme, dass dann auch eines unserer Lieblingssetups erfüllt wäre, welches ein hohes Momentum und den Abschluss von trendbestätigenden Konsolidierungsformationen kombiniert. Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial aus der o. g. Tradingrange im Ausbruchsfall auf 20 USD taxieren. Erstmals würden dann also Notierungen oberhalb der Marke von 200 USD wahrscheinlich. Letzteres legt auch die übergeordnete Schiebezone der Jahre 2024/25 nahe. Als Absicherung bietet sich – je nach Risikoneigung – entweder das jüngste „swing low“ (174,71 USD) oder aber das untere Ende der diskutierten Tradingrange bei 164 USD an.

NVIDIA Corp. (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: LSEG, tradesignal²

