Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzuf...

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

24.09.2025 / 11:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

     Unternehmen:          Enapter AG
     ISIN:                 DE000A255G02

     Anlass der Studie:    Update
     Empfehlung:           Hinzufügen
     seit:                 24.09.2025
     Kursziel:             2,10 Euro
     Kursziel auf Sicht    12 Monate
     von:
     Letzte                12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf
     Ratingänderung:       Kaufen
     Analyst:              Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN:
DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die
Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 5,00 auf EUR 2,10.

Zusammenfassung:
Enapter hat ihre Guidance für das laufende Jahr deutlich gesenkt. Das
Unternehmen erwartet nunmehr einen Umsatz zwischen EUR20 Mio. - EUR22 Mio.

(bisher: EUR39 Mio. bis EUR42 Mio.) und ein EBITDA zwischen EUR-9 Mio. bis EUR-10

Mio. (bisher: EUR-2 Mio. bis EUR0 Mio.). Als Grund nennt Enapter längere
Produktions- und Abnahmeprozesse beim Joint Venture in China, die zu einer
Verschiebung von Umsätzen ins nächste Jahr führen. Der H1-Umsatz fiel um 32%
J/J auf EUR5,6 Mio. und das EBITDA betrug EUR-8,1 Mio. nach EUR-3,0 Mio. im
Vorjahr. Beide Werte lagen deutlich unter unseren Schätzungen. Nach der
Guidancesenkung, den schwachen Halbjahresergebnissen und dem niedrigen
Auftragseingang senken wir unsere Prognosen für 2025E und die Folgejahre.
Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt neues Kursziel von EUR2,10 (bisher:
EUR5,00). Wir stufen unser Rating von Kaufen auf Hinzufügen herab
(Kurspotenzial: 16%).


First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG
(ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the
stock to ADD and decreased the price target from EUR 5.00 to EUR 2.10.

Abstract:
Enapter has significantly lowered guidance for the current year. The company

now expects revenue of between EUR20m and EUR22m (previously: EUR39m to EUR42m) and

EBITDA of between EUR-9m and EUR-10m (previously: EUR-2m to EUR0m). Enapter cites

longer production and acceptance processes at its joint venture in China,
which will lead to a shift in revenues to next year, as the reason for the
reduced guidance. H1 revenues fell by 32% y/y to EUR5.6m and EBITDA amounted
to EUR-8.1m after EUR-3.0m in H1/24. Both figures were significantly below our
forecasts. Following the lowered guidance, weak half-year results and low
order intake, we have reduced our forecasts for 2025E and the following
years. An updated DCF model yields a new price target of EUR2.10 (previously:
EUR5.00). We have downgraded our rating from Buy to Add (upside: 16%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4b1df053fcb2952589f0f04e5f459198

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

2203138 24.09.2025 CET/CEST

Enapter AG

