Original-Research: Knaus Tabbert (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Knaus Tabbert - von Montega AG

24.09.2025 / 15:35 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert

     Unternehmen:               Knaus Tabbert
     ISIN:                      DE000A2YN504

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      24.09.2025
     Kursziel:                  28,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Knaus Tabbert senkt Margenziel - Umsatzprognose bleibt stabil

Knaus Tabbert hat am 23. September 2025 eine Anpassung der Ergebnisprognose
für das laufende Geschäftsjahr bekannt gegeben.

[Tabelle]

Umsatzprognose stabil, Margenziel aber niedriger: Während die Umsatzprognose
von rund einer Milliarde Euro bestätigt wurde, senkte das Management die
Erwartungen an die Profitabilität auf eine bereinigte EBITDA-Marge in einer
Bandbreite von 3,2% bis 4,2%. Zuvor lag die am 8. August präzisierte
Prognose bei 5,0% bis 5,5%. Als Begründung für die Anpassung führt das
Unternehmen einen fortgesetzten und starken Margendruck, der durch hohen
Preisdruck, Wettbewerb und einen anhaltenden Angebotsüberhang geprägt ist
und weiterhin verkaufsfördernde Maßnahmen erfordert, an. Gleichzeitig
berichtete Knaus Tabbert aber auch über eine insgesamt positive
Auftragsentwicklung nach den jüngsten Caravan-Messen, die das Umsatzziel
stützt.

Markterholung wird greifbarer: Für uns kommt diese Anpassung der Margenziele
nicht überraschend und bestätigt unsere bereits zuvor geäußerte,
vorsichtigere Einschätzung des nach wie vor von Überkapazitäten geprägten
Umfeldes. Ausgehend von weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen auch in
H2 hatten wir bereits in unseren vorherigen Comments für das Gesamtjahr 2025
eine vorsichtigere bereinigte EBITDAMarge knapp über 4,0% antizipiert, so
dass wir in unserem Modell nur leicht nachjustieren müssen. Dennoch gibt es
erste Hoffnungsschimmer am Horizont. So bedeuten die 269.000 Besucher der
Düsseldorfer CARAVAN SALON das zweitbeste Ergebnis in der 64-jährigen
Geschichte dieser Messe. Aus unserer Sicht ein deutliches Indiz, dass die
Nachfrageseite nach Reisemobilen weiter intakt ist und nach der Vollendung
der Bereinigung auf der Angebotsseite auch wieder deutlich verbesserte
Margen auf Herstellerseite realistisch sind.

Fazit: Vor dem Hintergrund der Branchenlage kommt die Margenanpassung nicht
überraschend und deckt sich mit unserer vorsichtigen Einschätzung. Wir
halten eine bereinigte EBITDA-Marge von etwa 4,0% in 2025 für erreichbar.
Positiv werten wir das bestätigte Umsatzziel, das auf eine spürbare Erholung
des Auftragseingangs in Q3 hindeutet. Die Notwendigkeit für
verkaufsfördernde Maßnahmen zeigt jedoch, dass die Überkapazitäten noch
nicht in Gänze absorbiert sind und sich der Markt u.E. erst ab 2026ff wieder
erholen dürfte. Aus unserer Sicht erscheinen die eingeleiteten strukturellen
Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung aber geeignet, um in der
erwarteten Markterholung überproportionale Gewinnsteigerungen zu
ermöglichen. Wir behalten unsere Kaufen-Empfehlung bei einem unveränderten
Kursziel von 28,00 EUR entsprechend bei.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=689baf9e5ec5090e9d8b257791a9dfa6

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

Knaus Tabbert

