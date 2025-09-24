Werbung ausblenden

Original-Research: PAL Next AG (von Montega AG): Halten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: PAL Next AG - von Montega AG

24.09.2025 / 17:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu PAL Next AG

     Unternehmen:               PAL Next AG
     ISIN:                      DE000A12UPJ7

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      24.09.2025
     Kursziel:                  1,20 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Halbjahreszahlen im Rahmen der Erwartungen - Fokus auf Release-Pipeline und
leicht angepasste EBIT-Prognose

Die PAL Next AG hat am 24. September 2025 ihren Halbjahresbericht für 2025
vorgelegt, der die Erwartungen für ein Postproduktionshalbjahr weitgehend
bestätigt. Nach einem produktionsintensiven Vorjahr lag der Fokus im H1 auf
der Postproduktion zahlreicher Projekte, was sich in umsatzschwachen, aber
ergebnisseitig verbesserten Zahlen niederschlägt. Die Umsatzprognose für das
Gesamtjahr wurde bestätigt, während die EBIT-Prognose am unteren Ende leicht
angepasst wurde.

Umsatz und Ergebnis spiegeln Postproduktion in H1 wider: Wie erwartet,
fielen die Umsatzerlöse im H1/25 mit 0,6 Mio. EUR (H1/24: 1,2 Mio. EUR)
gering aus. Dies liegt in der Natur des Geschäftsmodells, bei dem die
Wertschöpfung erst mit der Fertigstellung und Auswertung von Filmen und
Serien entsteht, was planmäßig im zweiten Halbjahr erfolgen wird. Positiv
hervorzuheben ist die verbesserte Kostenstruktur. Das EBIT verbesserte sich
trotz der geringeren Umsätze deutlich auf -1,4 Mio. EUR (H1/24: -2,2 Mio.
EUR). Maßgeblich hierfür waren insbesondere ein von 1,2 auf 0,9 Mio. EUR
reduzierter Personalaufwand sowie ein geringerer Materialaufwand. Dies zeigt
u.E., dass die im Vorjahr eingeleitete Fokussierung auf das Kerngeschäft
Früchte trägt. Die liquiden Mittel sanken produktionsbedingt auf 40,8 Mio.
EUR, befinden sich aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Das Eigenkapital
ist aufgrund des Konzernverlustes weiter ins Negative gerutscht, die
Gesellschaft erwartet jedoch, im Jahresverlauf durch Wandlungen aus der
Unternehmenswandelanleihe und die Umsatzrealisierung wieder ein positives
Konzerneigenkapital ausweisen zu können.

Prognose bestätigt, aber leicht angepasst: Für 2025 bestätigt der Vorstand
die Umsatzprognose von 21 bis 23 Mio. EUR bei einer Gesamtleistung von
mindestens 24 Mio. EUR. Die Prognose für das EBIT wurde jedoch leicht
angepasst und liegt nun in einer Bandbreite von -500 TEUR bis +200 TEUR
(zuvor: -300 TEUR bis +200 TEUR). Dabei wird die erwartete starke
Geschäftsentwicklung im H2 von mehreren hochkarätigen Veröffentlichungen
getragen: So kommen im H2 mit DER TIGER (Kinostart am 18.09), NO HIT WONDER
(Kinostart am 30.10.) und DAS LEBEN DER WÜNSCHE (Kinostart am 13.11.) drei
Produktionen ins Kino, während die zweite Staffel von ASBEST in der ARD
Mediathek läuft.

KI-Inhalte durch eigene Workflows gestärkt: Gleichzeitig treibt die
Tochtergesellschaft Storybook Studios die Entwicklung im Bereich
KI-gestützter Inhalte voran. Im H1 wurden entscheidende Fortschritte bei der
Etablierung eigener Workflows erzielt, um künftig kommerziell verwertbare
und skalierbare Projekte zu realisieren. Das wachsende Interesse der
internationalen Filmindustrie an hybriden Produktionsweisen bestätigt die
strategische Ausrichtung, auch wenn eine konkrete Monetarisierung hier noch
aussteht.

Fazit: Die operativen Kennzahlen aus H1 liegen im Rahmen der Erwartungen und
die verbesserte Kostenkontrolle ist ein klares positives Signal. Der Fokus
liegt nun vollständig auf H2 und den angekündigten Kino- und
Streaming-Veröffentlichungen. Die leichte Anpassung der EBIT-Prognose trübt
das Gesamtbild u.E. nur geringfügig, da der operative Break Even weiterhin
in Reichweite ist. Die KI-Strategie bleibt eine vielversprechende
Zukunftsoption, deren wirtschaftliches Potenzial sich jedoch erst in den
Folgejahren zeigen wird. Wir sehen Chancen und Risiken weiterhin als
ausgewogen an und bestätigen unsere 'Halten"-Empfehlung bei einem
unveränderten Kursziel von 1,20 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=82aa601b62acde32923ca566a9cdf39c

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2203416 24.09.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PAL Next

Das könnte dich auch interessieren

Wochenausblick
Der Dax ist nach US-Zinssenkung auf Richtungssuche22. Sept. · dpa-AFX
Der Dax ist nach US-Zinssenkung auf Richtungssuche
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktieheute, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtheute, 09:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden