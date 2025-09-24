Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Klingbeils Haushaltsentwurf

Uhr
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Klingbeils Haushaltsentwurf:

"Die Koalition hat ihren neuen Finanzspielraum gleich zu Beginn genutzt, um sich noch alle möglichen Wünsche, von einer höheren Pendlerpauschale über Steuergeschenke für Gastronomen bis zur Mütterrente, zu erfüllen. Nun wird sie den Verdacht der Zweckentfremdung nicht mehr los. Wollen Union und SPD die Aufbruchstimmung, die ihre finanzpolitische Wende zwischenzeitlich erzeugt hat, nicht vollends verspielen, müssen sie nun bei einem zweiten Versprechen liefern: Die kreditfinanzierten Investitionen müssen durch wachstumssteigernde Reformen flankiert werden. Auf den Herbst der Schulden muss der von Kanzler Friedrich Merz versprochene Herbst der Reformen folgen."/yyzz/DP/stw

