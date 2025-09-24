Selenskyj warnt wegen KI vor 'zerstörerischstem Wettrüsten'

NEW YORK (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat unter anderem wegen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Waffensystemen vor dem "zerstörerischsten Wettrüsten der Menschheitsgeschichte" gewarnt. Vor zehn Jahren habe sich niemand vorstellen können, dass durch Drohnenangriffe ganze Gebiete ohne Leben entstehen könnten, sagte er vor der UN-Vollversammlung in New York. Das sei früher nur durch einen Atomschlag denkbar gewesen.

Selenskyj forderte zugleich internationale Regeln für die KI-Nutzung in Waffensystemen. Dies sei "so dringend wie die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen".

Zudem verteidigte er den eigenen Einsatz von Drohnen, der nötig sei, um das Überleben der Ukraine sicherzustellen. "Die Ukraine verfügt zwar nicht über die großen Raketen, mit denen Diktatoren gerne bei Paraden angeben. Aber wir haben Drohnen, die bis zu 3.000 Kilometer weit fliegen können", sagte Selenskyj.

Am Vortag hatte sich US-Präsident Donald Trump demonstrativ an die Seite Selenskyjs gestellt und seine Position zum Ukraine-Krieg geändert: Die Ukraine sei in der Lage, mit Hilfe westlicher Verbündeter ihr Staatsgebiet vom russischen Aggressor zurückzuerobern, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Russland stellte er dagegen als schwach dar und nannte das Land einen "Papiertiger"./ngu/DP/stw